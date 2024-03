Se registra incendio en La Diana Cazadora de Acapulco, Guerrero

La tarde de este miércoles 13 de marzo se registró un incendio en las inmediaciones de La Diana Cazadora de Acapulco, principal municipio turístico del estado de Guerrero. Elementos de Protección Civil ya están en el lugar para sofocar las llamas.

Imágenes que comenzaron a circular en redes sociales muestran cómo es que una estructura cercana al océano Pacífico comenzó a arder; sin embargo, no se advierte la presencia de personas, por lo que podría ser un incidente que no dejó pérdidas humanas, aunque la columna de humo puede ser vista a varios metros a la redonda.

Incendio se ve desde el mar y tierra

Estructura en llamas Foto: X / @Eco1_LVM

Las llamas, originadas en la playa emiten una columna de humo negro que se levanta por varios metros sobre el aire y puede verse desde el mar y desde diferentes puntos del municipio turístico.

De cerca, gracias a un video difundido por Foro TV, se aprecia una estructura pequeña tipo palapa que se consume en las llamas. De hecho, se aprecia una mesa y sillas de plástico color blanco cerca de un inmueble con vista al mar.

Hasta el momento de la publicación de esta nota (15:47 horas), las autoridades locales no han informado sobre las causas que originaron el incendio. Aunque, al tratarse de temporada baja, no hay mucha gente en el puerto que pudiera verse afectada por el humo. Asimismo, cabe destacar que el humo no se ha extendido a otras estructuras, por lo que peste continúa afectando nada más la palapa.

El origen del fuego

De acuerdo con los testigos, el incendio se localiza en la playa El Morro y, aunque esta versión no esté confirmada por la autoridad competente, sostiene que se trata de una bodega donde almacenaban camastros y material de playa.

Autoridades sofocan el incendio

Al lugar del siniestro arribaron elementos de los Bomberos del municipio, quienes rápidamente sofocaron el conato de incendio. En imágenes que hicieron circular diferentes medios de comunicación, se ve a un puñado de bomberos acompañados de elementos de la Guardia Nacional (GN) realizando tareas de sofocación con un carro sisterna que proveyó el agua para apagar las llamas.

Hasta el momento no hay quemados ni intoxicados reportados por parte de las autoridades, quienes ya realizan la investigación correspondiente para identificar cual fue el origen de las llamas.