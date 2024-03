Jaime Barrera: sin rastro aún del periodista desaparecido en Jalisco

La mañana de este martes aún no se tienen datos del paradero del periodista Jaime Barrera Rodríguez, quien se reportó como desaparecido la tarde- noche de este lunes por su hija Itzul Barrera.

El periodista, editorialista y conductor en diversos medios locales como el periódico El Informador, Canal 44 y conductor titular junto con Trini Rodríguez, del noticiero de las 21:00 horas en Televisa N+ Guadalajara, habría tenido contacto por última vez ayer a las 14:00 horas con su familia.

Se contactó por última vez ayer a las 14:00 horas con su familia. Foto: Especial

La Fiscalía del Estado abrió ya la carpeta de investigación y el mandatario jalisciense, Enrique Alfaro publicó que personalmente estará atento de la investigación.

"Hace unos momentos me informaron que el periodista Jaime Barrera no había ido a su noticiero y que desde el mediodía su familia no lo localizaba. A partir de esa información estamos atentos y concentrados en dar con su paradero. Personalmente, estoy atendiendo el tema y todas las corporaciones están coordinadas para encontrarlo”.

Lo que se sabe del comunicador

Jaime Barrera acudió este lunes 11 de marzo a su programa de radio en Canal 44 y al salir, se dirigiría a comer con su familia, sin embargo no llegó al lugar.

Preliminarmente se conoce que la última comunicación que tuvo fue a las 14:00 horas. La policía de Zapopan, poco después de las 22:00 horas, informó que se localizó la camioneta Fiat Fastback gris modelo 2022, en la que se trasladaba, entre Manzana 23 y Manzana 17, en la colonia Fovissste sector I, en Zapopan.

El vehículo estaba abandonado y las autoridades acudieron al lugar en busca de indicios.

¿Quién es Jaime Barrera?

Jaime Barrera estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Fundador de espacios en prensa escrita y radio, corresponsal de Grupo Reforma en Guadalajara, previo a la creación del periódico local en Guadalajara, Mural, y posteriormente editor de Comunidad.

En el Grupo Milenio, fue director editorial en Jalisco. En radio, también fue fundador de diversos programas en la red de Radio Universidad de Guadalajara (UdeG) y actualmente conductor de Con todo respeto, del Canal 44.

Actualmente es conductor del noticiero estelar de Televisa Guadalajara y columnista del periódico El Informador. El periodista también ha sido profesor en universidades como el ITESO, la UNIVA y la Universidad Panamericana. Su trabajo periodístico ha estado orientado en las noticias políticas.

Gremio pide aparición de Jaime Barrera

Esta tarde en punto de las 18:00 horas, se tiene prevista una manifestación en la Plaza Liberación en el centro de Guadalajara, a la que se ha convocado a las y los periodistas para manifestarse por la desaparición del periodista Jaime Barrera.

Desde que se dio a conocer la noticia de la desaparición, se han compartido los datos y fichas con sus señas particulares y fotografía para llamar a la sociedad a brindar datos que puedan ayudar a localizarle.

BRC