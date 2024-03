La Mañanera de AMLO | EN VIVO hoy lunes 11 de marzo 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador presenta su conferencia mañanera en Palacio Nacional, aquí te dejamos lo más relevante. Esta mañana de lunes, siguen los trabajos para la reparación de la puerta derrumbada por normalistas de Ayotzinapa el pasado 6 de marzo.

07:20: Inicia la mañanera

07:46 Quién es Quién en los precios de los combustibles:

Gasolina Regular: $21.58 - $25.89

Gasolina Premium: $22.99 - $27.11

Gasolina Diésel: $22.00 - $26.89

07:47 Gas LP Cilindro Precio Promedio: $19.85/Kg

Gas LP Estacionario Precio Promedio: $10.71/L

07:47 AMLO da la clase de historia es sobre Ricardo Flores Magón

08:12 El presidente López Obrador destacó que la economía del país "es de las mejores economías del mundo, con más crecimiento y estabilidad macroeconómica", e informó que el "peso es la moneda más fuerte en el mundo con relación al dólar, estamos muy cerca del empleo pleno".

08:24 El presidente López Obrador envió su pésame a los familiares y amigos del joven estudiante asesinado en Chilpancingo, además, informó que la FGR ya atrajo la investigación y se comprometió a que "no vamos a permitir la impunidad [y] se va a castigar a los responsables". "No se va a fabricar nada para proteger a los responsables, no permitimos la impunidad", sentenció.