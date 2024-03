Conductora del Metro pasó la noche en un vagón y causa controversia en la red

La conductora del Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro, Mayra Marín, se atrevió a pasar la noche en uno de los vagones del transporte naranja de la Ciudad de México, aunque no se reveló por qué quiso grabar su experiencia de quedarse a dormir en la Línea 12, el video que subió a su plataforma social de TikTok ya se ha vuelto viral y ha generado miles de reproducciones en poco tiempo.

En esta toma se aprecia el vagón en total oscuridad. | Foto: TikTok mariinciita

¿Qué sucedió con la trabajadora del Metro que se quedó a dormir en un vagón?

Tras una larga jornada de trabajo la conductora del Metro decidió quedarse a dormir en uno de los vagones que ella maneja en la famosa “línea dorada”. La mujer muestra en el video donde se cubre el cuerpo con una cobija, muestra sus pies descalzos con unos singulares calcetines de los personajes de la caricatura de Bob Esponja, asimismo se ve el fondo del vagón del convoy totalmente oscuro, sin luces, ni gente.

La trabajadora del transporte subterráneo no dijo la razón por la cual se había grabado pernoctando la noche en un vagón, lo que si causo intriga entre los usuarios del ciberespacio es la razón del por qué la conductora eliminó el video de su cuenta de TikTok, algunas especulaciones nada confirmado señalan que le pudieron llamar la atención las autoridades del SCT, situación por la cual tuvo que borrar el video. Este clip ya contaba con al menos 1 millón de reproducciones en menos de 24 horas.

La mujer se cubre del suelo frío del vagón con un tapete. | Foto: TikTok mariinciita

Usuarios dividen opiniones por la trabajadora que se quedo a dormir en el Metro

Ante las miles de reproducciones que provocó el video, los comentarios de todo tipo no se hicieron esperar, algunos usuarios señalan que si la conductora no tenía miedo de quedarse ahí y que si no pasaba frío, posteriormente, otros la señalaban que si por no hacer nada en el Metro o por ser un fantasma en el transporte le pagaban, algunos más apoyaron la decisión de la trabajadora al señalar que no le ven el inconveniente que se quede ahí, que si es por un tema de seguridad está mucho mejor ahí.