¿Quién es Aldo Rodríguez? El médico mexicano que atendió a heridos en los últimos hospitales de Gaza

El médico regiomontano Aldo Rodríguez es un mexicano, perteneciente a la organización Médicos Sin Fronteras, el cual vivió el conflicto entre Israel y Palestina muy de cerca, ya que laboró en uno de los pocos hospitales que quedan en Gaza. Los médicos son las personas más primordiales en estas zonas de conflicto, donde hay que tratar a los heridos de forma rápida, debido a que los centros de salud suelen estar destruidos o la forma de llegar es inaccesible.

Aldo llegó a Gaza tras una misión que tuvo en Sudán, donde la organización a la que pertenece lo mandó, tiempo después se le cuestionó si quería ir a ayudar a los heridos de los combates y a enfermos crónicos, lo cual él aceptó, sabiendo que entraría a un ambiente bastante difícil. El médico señala que los primeros días fueron complicados debido a que se escuchaban drones todo el día, es estremecedor ver todo en ruinas, gente buscando comida bajo los escombro, declaró en una entrevista.

Sigue leyendo:

Netanyahu asegura que no liberara a prisioneros palestinos a cambio de rehenes

Metro de Gaza, el arma secreta

El doctor Rodríguez comenzó a trabajar en el mundo humanitario en 2018. | FOTO / @ZonaDocs

El doctor Aldo Rodríguez realizó hasta 25 operaciones al día en el hospital de Gaza

Tras varios días de estar en Gaza, el galeno regiomontano se quedó en el hospital más grande de la región, en donde las camillas se duplicaron, el nosocomio alcanzó a tener hasta 400 camillas. Los heridos llegaban con traumatismos cerebrales graves, inconscientes, los pacientes solían arribar a menudo sin una pierna o un brazo, requiriendo cirugía de control de daños.

Rodríguez indicó para su organización que llegó a realizar entre 20 y 25 operaciones al día, el caso más severo que le toco tratar fue el de dos menores de 1 y 2 años respectivamente que fueron víctimas de bombardeos, pero que ambos llegaron sin familia, destacó que este tipo de casos eran bastantes comunes, para poder identificarlos en el hospital utilizaban el termino, “niño herido, sin familia sobreviviente”.

El médico indicó que los niños le contaban que estaban jugando cuando fueron atacados, tras la pérdida de su extremidad los menores quedaban deprimidos, sin ganas de hablar. Es una situación bastante complicada porque no nada más es la amputación sino las repercusiones que tiene después de la misma, ya que los infantes no tienen familia, no tienen a dónde ir.

Médico locales y habitantes le hicieron una petición especial a Aldo Rodríguez

Antes de terminar su misión en la franja de Gaza, indicó que tanto ciudadanos como colegas le pidieron que narrará lo que ha visto y vivido en este tiempo. Los gazatíes sienten que a la comunidad mundial no le importa lo que sucede. Aldo menciona que la situación cada vez se torna más complicada debido a que no hay accesos, no hay gasolina, ni comida, ni agua, por lo que la gente cada día se siente más desesperada.