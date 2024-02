Caso Paula Josette: familia denuncia inconsistencias y exigen esclarecer su muerte en un Cereso

Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para colocar en el centro de la discusión el caso de Paula Josette, joven de 23 años que fue asesinada al interior de Cereso N°2 de Hermosillo en Sonora, y que su madre, Briceida Arizona ha ejercido su derecho a no creer en la versión de la autoridad que en un inicio manejó la causa de muerte como un ataque al miocardio.

Seguir leyendo:

Feminicida que asesinó a su expareja en Neza pasará 47 años en prisión

En entrevista con Uniradio, medio local de Sonora, la Sra. Briceida describe a su hija como una niña extrovertida que recientemente había retomado los estudios de preparatoria. Ella relata que aquel 14 de enero su hija acudió al centro penitenciario debido a una cita que tenía con una persona.

"Yo confié en los protocolos de seguridad, cómo dejaron que una joven entrara a un recinto sin identificaciones oficiales", declaró Briceida a medios locales

¿Qué fue lo que ocurrió aquel 14 de enero en Sonora con Paula Josette?

Bricedia relató que Paula no acudió sola, fue acompañada por una amiga que en ningún momento le informó lo que había pasado con su hija, "ella logró regresar a su casa y no me comentó nada, según ella era de confianza", agregó la madre. A partir de ahí comenzaron las irregularidades.

Hasta el momento se desconoce qué fue lo que sucedió al interior del recinto, sin embargo, lo que asegura la madre es que su hija no tenía ningún parentezco con el sujeto que iba a visitar. Fue hasta 24 horas después, el 15 de enero que las autoridades se comunicaron para pedirle a la madre que viniera a reconocer el cuerpo de su hija, ya que presuntamente había muerto de un ataque al miocardio.

La mujer fue llevada sin vida a un hospital de la ciudad de Hermosillo

Foto: Facebook / Justicia por Paula Josette

Otra de las irregularidades es que Paula Josette fue trasladada a un nosocomio de la región aparentemente por una camioneta perteneciente al Cereso, que nunca se identificó manejada por funcionarios, quienes no siguieron un protocolo de investigación y únicamente fue abandonada afuera del sitio ya sin vida. Una de las hipótesis de la familia es que Paula llevaba más de 24 horas sin vida.

¿Cuáles son las inconsistencias en el asesinato de Paula Josette?

La Sra. Briceida ha señalado las irregularidades que han existido en el caso de su hija. Incluso en Facebook se ha creado la página "Justicia para Paula Josette", donde se han enumerado las irregularidades detectadas por familiares y amigos quienes piden una investigación integral.

Seguir leyendo:

A Paula la llevaron al hospital cuando tenía tres horas de fallecida, exigen justicia para joven que murió en Cereso