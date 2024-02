Congreso de la Ciudad de México busca ponerle fin a las corridas de toros y esta es su estrategia

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) planteó prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México y con ello, cerrar el capítulo de la tauromaquia en la capital nacional, lugar donde se ubica la plaza de toros más grande del continente.

Para lograr este cometido, Javier Ramos Franco, diputado local por el Verde, planteó hacer una reforma a la Ley de la Protección Animal de la Ciudad de México (LPACDMX), donde se proteja el bienestar y la integridad de todos y cada uno de los animales que estén en territorio capitalino.

Sigue leyendo:

Plaza de Toros México: regresa la fiesta brava entre operativos de seguridad, souvenirs, paella y más

Regreso de la Plaza de Toros: así lucen las largas filas de asistentes afuera del inmueble pese a manifestaciones

¿Qué plantea la Ley de Protección Animal de la CDMX?

Miles de mexicanos acudieron a la Plaza de Toros para ver el trabajo del torero foto: Cuartoscuro

Específicamente, esta Ley plantea en su Artículo 24 que queda prohibido cualquier tipo de mutilación, alteración de la integridad física o modificación negativa a los instintos naturales de los animales. En este sentido, se permiten hacer modificaciones, siempre que sean efectuadas bajo causa justificada y bajo el cuidado de un especialista.

Asimismo en el siguiente Artículo, se exime de este artículo a las corridas de toros y las peleas de gallos, por lo que Ramos Franco planteó la modificación de esta excepción, ello para que se deje de practicar la tauromaquia en la CDMX. En palabras del legislador, “toda persona tiene el deber ético y obligación jurídica, de respetar la vida y la integridad de los animales”.

Cabe recordar que en esta iniciativa se busca prohibir las corridas de toros, no las peleas de gallos, por lo que habrá que esperar a ver cómo es que se dictamina esta propuesta y cómo es que se desarrolla hasta llegar al pleno del congreso local.

Corridas de toros regresan a la CDMX

Plaza de Toros con llenado total Foto: IG

Cabe recordar que, tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en febrero de este año se volvió a abrir la Plaza de Toros de la Ciudad de México, por lo que la llamada “fiesta brava” volvió a ofrecer funciones a miles de amantes de la tauromaquia.

En las funciones que se han dado hasta el momento han sido de un llegado total, es decir que la plaza, a la que le caben 41 mil 263 personas, ha estado a reventar en sus funciones. Asimismo, entre sus visitantes, ha destacado la participación de Gabriel Quadri, diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), quien asegura que esta actividad es reflejo de una tradición que vale la pena rescatar.

Por su cuenta, otros cientos de ciudadanos se manifestaron afuera de la plaza exigiendo que se vuelva a cerrar y condenaron el maltrato animal que esto representa. Con consignas como “la tortura no es cultura”, “que se escuche más fuerte: no más corridas”, “la tortura animal es un signo de psicopatía”, “educa con conciencia y no con violencia” y “México sin tauromaquia, lo dice la democracia”, los manifestantes expresaron su desagrado a esta actividad, mientras marchaban con mantas alrededor de la Plaza de Toros.