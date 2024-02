Cómo obtener la Cartilla Militar en 2024; qué pasa si no hago el Servicio Militar

El Servicio Militar Nacional (SMN) en México es de carácter obligatorio, de acuerdo a lo establecido por el articulo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se señala que todos los ciudadanos tanto hombres y mujeres entre los 18 y 40 años de edad, deberán de inscribirse en las fechas y lugares que la Secretaría de la Defensa Nacional indique en sus respectivas convocatorias.

Las personas que realizan el S.M.N. y las mujeres voluntarias deberán de cumplir a las órdenes acudiendo los sábados, de acuerdo al Programa General de Adiestramiento del S.M.N. en donde se les enseñará los conocimientos básicos sobre la doctrina militar vigente, en los Centros de Adiestramiento establecidos por el Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México.

Seguir leyendo:

Pasaporte mexicano: este es el costo y los requisitos para los menores de edad

¿Quieres ser Policía Estatal? Abren convocatoria en Edomex con sueldo atractivo

El Servicio Militar para mujeres es voluntario.| FOTO / SEDENA

¿Cuáles son los requisitos para tramitar mi Cartilla Militar?

Para hacer el tramite de este documento esencial para los jóvenes mexicanos, los cuales deben de acudir a la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento correspondiente, si vives en el extranjero deberás de presentarte a la representación Consular de México en el país que residas. El periodo de registro de este año inicio el 2 de enero y culmina el 15 de octubre de 2024, se deben de registrar las personas que cumplan la mayoría de edad durante este año en curso, en la inscripción te pedirán los siguientes documentos:

Acta de Nacimiento (original y copia)

Comprobante domicilio vigente (original y copia)

Comprobante de grado máximos de estudios (original y copia)

Formato Universal para trámites del Servicio Militar Nacional (original) lo puedes descargar en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/604259/Formato_universal_para_tramites_del_s.m.n._2021.pdf

En el caso que seas personal remiso (aquel que no obtuvo su cartilla militar a los 18 años), deberás presentar una constancia militar por la junta de reclutamiento donde naciste, especificando que no se te ha otorgado la cartilla expedida por el Servicio Militar Nacional.

Durante el Servicio Militar puedes ayudar en el Plan-DN -III| FOTO / SEDENA

¿Cuáles son las características que te piden en las fotografías para la Cartilla Militar?

Otro de los requisitos indispensables para la liberación de la Cartilla Militar son 4 fotografías recientes (no digitalizadas) las cuales deben de presentarse en papel mate de 35x45 mm, de frente a color o blanco y negro, con fondo blanco, con ropa clara, en donde las facciones de la persona interesada se distingan con claridad, sin tocado de gorra o sombrero, las orejas deben de estar descubiertas y en caso de usar aretes debes de quitártelos, el color de pelo debe de ser color natural sin teñir con colores llamativos.

Para el personal masculino con el bigote recortado hasta la comisura de los labios, corte de cabello tipo “casquete corto” sin barba y patillas recortadas.

Para el personal femenino será con el cabello recogido, sin fleco y sin maquillaje.

En diciembre es el sorteo para saber si tendrás que realizar el Servicio Militar | FOTO / SEDENA

¿Qué pasa si no hago el Servicio Militar?

Las personas que no hayan realizado la liberación o el trámite de la Cartilla Militar, tendrán un impedimento para poder laborar en las dependencias del gobierno. La ley no establece sanciones penales o administrativas para las personas que no realicen el servicio militar. Para obtener más información al respecto te puedes comunicar a los siguientes teléfonos 55 56 26 59 11 con la extensión 1011 con un horario de atención de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.