INEGI da banderazo a los Censos Económicos 2024: así puedes identificar a los encuestadores

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio inicio a los Censos Económicos 2024 que se estarán realizando entre los meses de febrero y agosto del presente año, en donde los encuestadores harán una visita a los establecimientos de toda la República Mexicana, esto acapara desde los negocios pequeños hasta las grandes empresas.

A partir de este mes alrededor de 32 mil encuestadores saldrán a levantar la información de 6.6 millones de establecimientos en todo el país, los cuales puedes identificar por la credencial oficial, chaleco, mochila y gorra toda esta indumentaria con el logo del Inegi, con ello también llevan un oficio del instituto. Los encuestadores visitaron los establecimientos en zonas rurales en noviembre y diciembre del 2023.

La presidenta del Inegi, Graciela Márquez, señaló que la seguridad de los miles de trabajadores que realizarán los Censos Económicos de este 2024, está garantizada debido a que la organización se mantiene en contacto con las autoridades de los tres niveles de gobierno, para establecer seguridad en los encuestadores, los cuales tienen ordenes que ante una situación de inseguridad la instrucción es poner a salvo su integridad, señaló la funcionaria.

Asimismo, indico que los encuestadores llevan sus herramientas de trabajo e identificación, pero lo que no llevan es dinero para el “pago de piso”, acentuando el tema de los extorsionadores situación que ha incrementado en algunas zonas del país. “Lo que sí sabemos es que, si no podemos entrar, no vamos a entrar y podemos postergar la visita con revisitas” acentuó la presidenta del Inegi.

Los encuestadores tiene en toda su indumentaria el logo del Inegi. | FOTO / INEGI

¿Qué preguntas los encuestadores en los Censos Económicos del Inegi?

De acuerdo con lo informado por el Inegi los encuestadores tienen la tarea de preguntar temas de carácter laboral, económico y judicial acerca del negocio. Hay que destacar que esta institución es el generador de data más reconocido del país. Estos son algunos cuestionamientos que hacen en el censo:

Identidad del negocio

Constitución jurídica (si percibe capital extranjero)

Franquicias, operaciones y patentes

Responsabilidad social (si tiene practicas de impacto ambiental, inclusión o innovación tecnológica)

Información financiera

Gastos (total de recursos destinados a la compra de insumos, ventas e impuestos)

Remuneraciones (sueldos, salarios y prestaciones que perciben los trabajadores)