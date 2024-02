AMLO recibe el primer ejemplar de su libro "¡Gracias!"; saldrá a la venta el próximo 15 de febrero

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió ya en Palacio Nacional el primer ejemplar de su nuevo libro titulado “¡Gracias!”, el cual saldrá a la venta al público la siguiente semana.

“Que por ciento ya les voy a presumir porque ayer me entregaron el primer ejemplar, me lo trajeron y ya la semana próxima va a comenzar a distribuirse”, comentó el mandatario en la ‘mañanera’ de este miércoles en Palacio Nacional.

Te puede interesar:

¿De dónde sale el fondo para pensiones propuesto en la nueva reforma de AMLO?

Reformas de AMLO: ¿Cómo son las pensiones y jubilaciones en EU, España, Argentina y otros países?

Portada del libro de López Obrador

FOTO: Especial

La semana pasada, López Obrador confirmó la veracidad de la portada de su libro que circulando en redes sociales, el cual lleva por título “¡Gracias!”.

Está ilustrado con la imagen que le tomó un fotógrafo independiente durante la marcha que el mandatario encabezó el 27 de noviembre del 2022, con motivo de su cuarto informe gobierno, y en la que se le ve rodeado de gente.

AMLO rememora su sexenio en su nuevo libro

Adelantó que el contenido lleva un resumen de su sexenio, en un amplio ejemplar de 20 capítulos, y se espera que salga a la venta el 15 de febrero.

“No sé cuantas, al final, pero cuartillas son como 900, 800, 900. Pero quién sabe en la formación cuánto salen. Pero son 20 capítulos. Peor como es bastante para un libro en la introducción planteo que pueden leer el capítulo que quieran, el que les llame la atención.

“Es la historia desde que inicié, un repaso general hasta el 31 de diciembre. Me hubiese estos días agregar, pero no me he equivocado, estos días no han llevado a contradicciones de lo que ahí planteo”, dijo.

EDG/TJM