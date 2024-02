"¡Gracias!", el título del último libro de AMLO; se publicará el 15 de febrero

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este viernes la veracidad de la portada de su nuevo libro que está circulando en redes sociales, el cual lleva por título "¡Gracias!".

La portada está ilustrada con la imagen que le tomó un fotógrafo independiente durante la marcha que el mandatario encabezó el 27 de noviembre del 2022, con motivo de su cuarto año de gobierno, y en la que se le ve rodeado de gente.

Te puede interesar:

"El Poder Judicial no tiene remedio", asegura AMLO, tras el voto de calidad contra la Ley de Industria Eléctrica

En precampaña hubo preferencia: AMLO

"Gracias" se publicará el 15 de febrero

FOTO: Especial

¿De qué trata el nuevo libro de AMLO?

En la mañanera en Palacio Nacional, el mandatario se reservó detalles del contenido de su obra, la cual se planea publicar el 15 de febrero. Agregó que tendrá entre 800 y 900 páginas, y llevará el resumen de su sexenio.

“No sé cuantas, al final, pero cuartillas son como 900, 800. Pero quién sabe en la formación cuánto salen. Pero son 20 capítulos. Peor como es bastante para un libro en la introducción planteo que pueden leer el capítulo que quieran, el que les llame la atención.

“Es la historia desde que inicié, un repaso general hasta el 31 de diciembre. Me hubiese gustado agregar estos días, pero no me he equivocado, estos días no han llevado a contradicciones de lo que ahí planteo".

Ante la pregunta sobre si volverá a hacer una marcha de despedida, mencionó que probablemente no.

EDG