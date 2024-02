Tras la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional ya es “asunto cerrado para México y Estados Unidos” la polémica por el reportaje con información de la DEA sobre un presunto narco soborno en la campaña electoral de 2006, informó la canciller Alicia Bárcena Ibarrea.

En entrevista al salir de Palacio Nacional, dijo que la enviada del gobierno de Joe Biden le informó en encuentro privado al presidente López Obrador que la investigación era “un tema cerrado para ellos” porque las investigaciones cerraron sin haber encontrado ningún tipo de delito ni consecuencia de ello “y más bien surgió como un tema más bien electoral, político, como está ahora el ambiente en ambos países”.

Calificó el encuentro de “positivo” con el que el gobierno de México queda satisfecho con la respuesta por lo que no es un tema de “disculpa”.

-¿Hablaron del posible cierre de la frontera?, se le cuestionó a Bárcena.

-No, no va a haber eso, por supuesto que no. Esta es una propuesta que Biden está haciendo al Congreso, ¿verdad?, para que tenga a él autoridad excepcional, pero es un tema que aún no ha sido aprobado por el Congreso de Estados Unidos. Es una propuesta de ellos, ya reaccionaremos cuando esto sea aprobado, acotó.

Acompañada de las secretarias de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, y de Gobernación, Luisa Alcalde, la Canciller indicó que mañana se llevará a cabo una reunión trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá para abordar fundamentalmente el combate al tráfico Armas y de drogas en especial de fentanilo.

Exelementos de la DEA declararon a medios sobre una supuesta irregularidad con AMLO

De la reunión del gabinete de seguridad del gobierno de México con la delegación estadounidense, la Canciller señaló que trataron cómo temas centrales migración, combate al tráfico de drogas y armas.

Para atender el fenómeno migratorio, y después de la crisis que se tiene en la frontera común, dijo que el gabinete de seguridad trabaja en “una estrategia migratoria mexicana, que aborde por cierto, los problemas de origen, de raíz, y eso es lo que presentamos hoy”.

Detalló que también se expuso el apoyo de México a países como Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, y Colombia para atender este fenómeno de aumento en la movilidad humana.