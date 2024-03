SEP anuncia nuevo día festivo en marzo, entérate para quienes aplica

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha incluido un nuevo día feriado al calendario escolar 2023-24 para suspender las clases en los niveles de preescolar, primaria y secundaria en los primeros días de marzo. A uno días de que el primer puente largo de marzo se realice esta dependencia anuencia este nuevo descanso y posteriormente sigues las vacaciones de Semana Santa.

Calendario Escolar 2023-24 | Foto: SEP EdoMex

¿Cuál es el nuevo día de descanso que implementó la SEP?

De acuerdo con la información de la SEP, el día que se ha implementado para descansar en este año es el 2 de marzo, esto para conmemorar que en 1824 el Congreso del país aprobó al Estado de México como una entidad independiente es por ello que en conjunto con autoridades locales, este día se suspenden labores a los alumnos de nivel básico.

Por el momento se sabe que este día feriado solo aplica para los alumnos pertenecientes a las escuelas del Estado de México, aunque no se sabe si podrían extenderlo algunas otras partes del país. Este año este día 2 de marzo cae sábado, por lo que no se sabe si se recorrerá a viernes o lunes al ser un “nuevo feriado”, pero si eres alumno de alguna escuela publica o privada que asista a clases los sábados este día no tendrás clases.

Las escuelas del EdoMex gozarán de un día más de descanso por el 2 de marzo. | Foto: Archivo

Estos son los otros días feriados en el mes de marzo

El calendario escolar 2023-24 de la SEP indica un fin de semana largo el cual inicia el viernes 15 de marzo por el motivo de descarga administrativa, y los alumnos se tiene que presentar hasta el martes 19 de marzo esto es por el Natalicio de Benito Juárez ya que la fecha original es el 21 de marzo el cual cae el día jueves, por lo tanto este se recorre al lunes 18 de marzo.

El inicio de las vacaciones de Semana Santa se tiene previstas por la SEP del 23 de marzo y el regreso a las aulas será hasta el 7 de abril, por lo cual los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria gozarán de 16 días sin ir a la escuela debido a las celebraciones de la Semana Mayor como también se le conoce.