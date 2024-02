4 preparatorias gratuitas en CDMX y Edomex que no piden examen de COMIPEMS

¿Ha llegado el momento de estudiar tu prepa y no saben en donde inscribirte? La CDMX y la SEP tienen diversas opciones en caso de que no quieras postularte a través del examen del COMIPEMS o de que no te hayas quedado en cualquiera de las oportunidades en que lo presentaste.

También son buenas opciones si ya cursaste tus estudios de secundaria y quieres continuar con tus estudios, o si eres un egresado del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos o en caso de que hayas dejado tus estudios inconclusos hace algunos años, pues en varias instituciones puedes acreditar tus materias.

Instituto de Educación Media Superior de la CDMX

Todos los años publican su convocatoria a través de la página oficial. Solamente necesitas seguir las instrucciones y entregar los documentos requeridos para que puedas tener un lugar en el sorteo de lugares. Son un total de 28 planteles repartidos en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

¿Quiénes pueden ingresar? Alumnos en proceso de terminar el tercer grado de secundaria, egresado de la secundaria con certificado; quien cuente con estudios del INEA, así como exalumnos que hayan dejado sus estudios truncos con 20 o más asignaturas.

Bachillerato en línea Pilares

Todos los años, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) ofrece un total de 10 mil lugares para estudiantes que quieran cursas su preparatoria en línea a través del programa Pilares. Este 2024 se dividirá en cuatro diferentes generaciones: A, B, C y D.

Tienes hasta el 8 de marzo para enviar tus documentos destinados a la generación A, para la B hasta el 17 de mayo, para la C el 26 de julio y para la D el día 4 de octubre. El plan de estudios empieza por un curso propedéutico de (10 créditos), 12 asignaturas obligatorias distribuidas en cuatro módulos (264 créditos) y 16 créditos que puedes hacer por fuera.

Universidad Autónoma del Estado de México

La UAEMEX tiene un total de 10 instituciones públicas donde puedes cursar el bachillerato ya sea en sistema presencial o no escolarizado. Tienes que hacer un examen de concurso de ingreso que no pertenece a COMIPEMS. Cada año se publica la convocatoria en su página oficial.

La convocatoria para 2024 terminó este 27 de febrero, y las clases inician el día lunes 5 de agosto de 2024. Pueden aplicar todos los alumnos de tercero de secundaria o egresados de secundaria que hayan completado todos los créditos necesarios o presenten su certificado, entre otros especificados en su página.

Prepa en línea SEP

Este servicio está disponible para personas mexicanas que cuenten con certificado de secundaria y que deseen cursar estudios de bachillerato en línea. No hay restricciones de edad, ni tampoco por el estado en donde seas residente. Su plan de estudios cuenta con 23 módulos consecutivos de 4 semanas cada uno.

Para este 2024, el registro de aspirantes comenzará el día 11 de marzo de 2024 y se termina el día 22 de marzo a través de la página oficial de la Prepa en Línea. Tienes que presentar CURP y Acta de nacimiento, además de contestar un cuestionario de contexto socioeconómico, y hacer un módulo propedéutico.