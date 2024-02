COMIPEMS 2024: ¿Qué puedo hacer si se me pasó la fecha de registro?

Debido a que la fecha límite para poder realizar el registro de aspirantes por internet para el examen del COMIPEMS está muy cerca, en redes sociales algunos alumnos se han cuestionado qué es lo que pueden hacer si no pudieron completar su registro o si simplemente se les pasó la fecha para cumplir con este trámite.

La fecha límite para poder realizar el registro de aspirantes por internet para el examen COMIPEMS 2024 es el viernes 23 de febrero y de acuerdo con lo que indica la convocatoria oficial, no habrá prórrogas ni modificaciones en las fechas programadas, asimismo, se abstienen de hacer cualquier tipo de excepción, pues así es como pretenden brindar que se genere una igualdad de condiciones en el proceso de todos los aspirantes.

Sigue leyendo:

Cómo entrar a un CCH o Prepa de la UNAM; estos son los requisitos y aciertos que necesitas

Comipems 2024: Así puedes descargar gratis la guía de estudio para el examen

Foto: Cuartoscuro

¿Qué se puede hacer si no me registré en internet para el examen del COMIPEMS 2024?

Si por alguna u otra circunstancia no pudiste realizar tu registro en línea para el concurso COMIPEMS 2024, ya no podrás seguir avanzando en el proceso y lo único que te quedará por hacer es esperar a que salga la convocatoria del próximo año y en caso de que no quieras interrumpir tus estudios podrías buscar otras opciones educativas que no requieran de un examen de asignación.

“El proceso de registro al COMIPEMS está compuesto de varios pasos que es necesario tomar en cuenta ya que, de omitir alguno, lo más probable es que no puedas continuar con el concurso”, se puede leer en la convocatoria del COMIPEMS 2024.

El registro en linea para el concurso COMIPEMS 2024 concluye el viernes 23 de febrero. Foto: Cuartoscuro

¿Qué sigue después de haber realizado el registro por internet para el concurso COMIPEMS 2024?

Como se dijo antes, la fecha límite para poder realizar el registro por internet para el concurso COMIPEMS 2024 es el viernes 23 de febrero y según lo indica la convocatoria oficial, la siguiente etapa del proceso consiste en la confirmación del registro en los centros de registro, lo cual, se llevará a cabo entre el 4 y el 8 de marzo.

Luego de haber completado el registro los aspirantes deberán enfocarse en su preparación para el examen, cuya aplicación se realizará durante el 15, 16, 22 y el 23 de junio, según la fecha de asignación de cada aspirante en su registro y será hasta el próximo 9 de agosto cuando concluya el concurso del COMIPEMS 2024 con la publicación de resultados.