“Es un asunto político”, dice AMLO sobre la Mañanera que bajó Youtube

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que fue víctima de censura por parte de YouTube, ya que se eliminó el video de su conferencia de prensa del pasado 22 de febrero en la que dio a conocer el celular de la periodista del New York Times, además pidió a los dueños a que investiguen si “son conservadores” quienes manejan esa empresa en México.

"La libertad, ya lo hemos dicho, es sublime, y no nos consultaron cuando se aprobaron esas normas, pero además no es un asunto solo técnico es un asunto político, porque ni modo que esta norma se le aplique a nuestros adversarios, si me mientan la madre, si se meten con mi familia, si me calumnian, un día sí y el otro también, por qué no afectó las normas al periodista que supuestamente dice que recibí dinero del narcotráfico, ¿eso no me afecta?", expresó en la Mañanera.

Dijo que es más un asunto político. Foto: Especial

El pasado sábado, YouTube bajó la conferencia matutina con el argumento de que “infringe las normas de la comunidad”, pues el mandatario federal difundió el número telefónico de la periodista de Natalie Kitroeff del diario The New York Times. El número de la periodista era parte de una carta que el diario estadounidense envió a Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, en la que solicitaron con un cuestionario la postura oficial ante un reportaje que publicarían, en el que se relaciona a López Obrador con presunto financiamiento del narco.

"Pero ya no hay que hablar de eso porque sino hasta censuran, ya esta, cómo se llama, la plataforma Youtube me cepilló…. fue parejo.

“Tengo información de que, a lo mejor no lo saben los dueños de YouTube, pero aprovecho para pedirles que investiguen porque parece que en esa empresa aquí, como sucedía con Twitter, estaba tomada por conservadores vinculados a… un partido conservador. Entonces, ellos están metidos, son del mismo grupo, Claudio X. González, Castañeda, y el otro día vi hasta el vocero de Fox, Rubén Aguilar”, dijo el mandatario.

Criticó las normas de YouTube y dijo que no se le aplica a sus adversarios.

"Es una actitud prepotente y autoritaria, eso es lo que yo sostengo están en plena decadencia en general, es cosa nada más de ver lo que hicieron con Assange los mismos del NYT. Assange les da toda la información, la publican y meten a la cárcel a Assange y al NYT no lo tocan ni con el pétalo de una rosa. Ahí tienen a Assange injustamente detenido, y dónde está la libertad de expresión. Por eso digo que la estatua de la libertad se ha convertido en un símbolo vacío. Al principio pensé que la regresaran a Francia, pero mejor que nos la manden acá porque nosotros vivimos en un país libre", manifestó el tabasqueño.

BRC