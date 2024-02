Se registra sismo de 4.6 en Oaxaca, no se activó la alerta sísmica en CDMX

Alrededor de las 19:08 horas de este sábado 24 de febrero, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo preliminar de 4.6 con epicentro a 34 kilómetros al suroeste de San Pedro Pochutla, en el estado de Oaxaca. En la Ciudad de México no requirió la activacion de la Alerta Sísmica.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Sismica Mexicano (SASMEX), el movimiento telúrico que se reportó a las 18:57 horas no ameritó aviso de alerta porque la energía radiada durante los primeros segundos no superó los niveles de activación. Hasta el momento no se tienen informes sobre daños.

Usuarios de redes sociales comentan que el movimiento no habría sido percibido en la capital oxaqueña. Se espera que en los próximos minutos se amplíe la información. Por precaución se han activado los protocolos necesarios para revisar los inmuebles y zonas del epicentro.

¿Qué hacer durante un sismo?

Al sonar la Alerta Sísmica mantener la calma y si te encuentras en pisos bajos y te es posible, sal del inmueble y sigue las rutas seguras.

En caso de encontrarte en un piso alto y no tienes tiempo de salir, colócate en la zona de menor riesgo y previamente establecida.

Hay que estar al pendiente de los sismos en la CDMX, siempre con protocolos

