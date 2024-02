Camión de carga se queda sin frenos en Circuito Interior

El chofer de un camión de carga, conocido como “tortón”, protagonizó un aparatoso choque al embestir a dos camionetas en Circuito Interior. La primera de ellas, de color vino, fue arrastrada unos metros por el camión, posteriormente el conductor al no tener el control del vehículo se brincó el camellón y prensó a una camioneta blanca misma, en la que viajaba una pareja que iba circulando por los carriles centrales.

Al lugar del accidente llegaron elementos de seguridad proveniente de la secretaría de Seguridad Ciudadana, del cuerpo heroico de Bomberos de la CDMX y paramédicos pertenecientes al Centro Regulador de Urgencias Médicas, quienes valoraron a los lesionados, mismos que no necesitaron que fueran trasladados a un hospital, debido a que sus daños son menores.

Los primeros reportes señalan que el chofer del camión de carga, el cual transportaba escombro, se quedó sin frenos justo en la pendiente de Norte 180, con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El conductor, al perder el control del “tortón”, comenzó a avanzar de reversa y arrastró a camioneta de color vino la cual no sufrió daños severos.

En una segunda instancia, y debido a que el chofer de esta unidad no podía controlar el camión, éste se impactó en una segunda ocasión, pero ahora en contra de un vehículo tipo pick up color blanco, cuyo costado del copilto quedó destruido. En esta unidad iba una mujer, quien no sufrió lesiones graves.

El dueño del camión de carga que se quedó sin frenos responderá por los daños

Ante la movilización de los diferentes cuerpos de emergencia y seguridad de la Ciudad de México, el chofer del tortón se orilló junto a los vehículos afectados, el primero llamó a su seguro para hacerse responsable de los daños que ocasionó al quedarse sin frenos en el Circuito Interior, a la altura del Metro Oceanía. Al lugar del accidente llegaron los bomberos para remover los escombros vehiculares que este camión de carga dejó en la carpeta asfáltica.