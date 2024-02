El chofer de la camioneta Van así como cinco argentinos fueron las personas que perdieron la vida en el accidente carretero entre Puerto Aventuras-Tulum de la carretera federal Playa del Carmen-Tulum el pasado domingo; sin embargo, dos personas más lograron sobrevivir a la tragedia que enlutó a las familias de los acaecidos.

Yamil Lucas Figallo es uno de los dos argentinos que lograron sobrevivir al fatal accidente vial que ocurrió alrededor de la 1:00 de la tarde del 18 de febrero, muy cerca de llegar al hotel Palladium que está cerca de Puerto Aventuras en la Riviera Maya en Quintana Roo.

Nahuel López manejaba el auto donde murió junto a 4 de sus compatriotas. Foto: Archivo

Era la segunda vez que los argentinos se veían en Quintana Roo

Figallo tiene 30 años de edad y nació en Mar del Plata, Argentina. El hombre junto con su compatriota Micaela Tapia, fue trasladado al Hospital La Joya ubicado en Playa del Carmen. Tras recibir la atención médica, el argentino rindió su declaración ante la policía municipal.

De acuerdo con el testimonio de Lucas Figallo, todos los involucrados en el accidente carretero en realidad no se conocían, era la segunda vez que se veía luego de que se vieron e interactuaron por primera vez en una fiesta y dado su país de origen, acordaron que se volvieran a ver para seguir con la convivencia, dijo citado por Novedades Quintana Roo.

Para aquel domingo quedó pactado el siguiente encuentro entre los argentinos y el punto de encuentro fue en la calle 30 con avenida 10 en Playa del Carmen, ahí los esperaba Nicolá Liviano quien manejaría el vehículo Ertiga color gris, refirió Figallo.

El accidente carretero en PLaya del Carmen dejó a dos sobrevivientes. Foto: Archivo

Así fueron los intensos minutos del fatal accidente en Playa del Carmen

A la cita “también llegaron varias personas más, entre ellos una chica que solo conozco con el de nombre Micaela, cuatro hombres y dos mujeres. Nos acomodamos en el vehículo y nos fuimos a Tulum”, recordó el sobreviviente argentino, que agregó que tuvieron que regresar por el clima lluvioso que imperó el fin de semana.

“Venía viendo mi teléfono cuando de repente siento el ‘volantazo’: levanto mi cabeza y veo que el auto estaba girado sobre el camellón central, dónde después nos impactamos sobre un vehículo el cual no recuerdo”, dijo e inmediatamente después escuchó las sirenas de las ambulancias

“No me podía mover, vi que la persona que venía manejando estaba en la parte de atrás en diagonal, que se estaba quejando. También escuché los gritos de una chica que estaba gritando y no podía girarme, me quite el cinturón de seguridad pero no podía hacer nada”, describió el hombre de 30 años de edad.

“Escuché que pedían ayuda, pero no podía hacer nada”, señaló Figallo quien tuvo múltiples fracturas pero que no atentan a su vida, por lo que el entrenador de preparación física de profesión, se recupera de los golpes recibidos al sobrevivir al accidente que quitó la vida al mexicano Fredy Quijano y a los argentinos Maximiano Nicolás Laviano, Ezequiel Sibella, Amengual Gerónimo, Silvia Díaz y Nahuel López.