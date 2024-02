AMLO reconoce poder de grupos criminales, luego de tregua de paz en Chilpancingo

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este martes el "poder” que tienen los grupos del crimen organizado para movilizar a la gente, y con esa base se dan el lujo de pactar “treguas” para frenar enfrentamientos entre ellos, como sucedió recientemente en Chilpancingo, Guerrero, entre 'Los Tlacos' y 'Los Ardillos'.

Cuestionado por la prensa sobre dicha tregua, durante la Mañanera en Palacio Nacional, el presidente también aseguró que el Gobierno Federal está haciendo su tarea para frenar a la delincuencia y atender las causas para quitar la base social al crimen organizado.

El presidente señaló que el Gobierno Federal trabaja con la gente en el país, sobre todo en estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Foto: Cuartoscuro

“Se está combatiendo la delincuencia y en todo país. Lo que pasa es que creció mucho, se dejó crecer, esto viene desde tiempo atrás, desde hace dos o tres sexenios y echaron raíces, se fortalecieron en comunidades, tienen en algunas partes base social de respaldo, de apoyo, también entraron por la vía de los partidos lo que ha venido sucediendo en el país desde hace algún tiempo y se está combatiendo, pero es un proceso y lo vamos a seguir haciendo”, dijo.

Luego de que la prensa insistiera en si llegan a tener tanto poder para entre ellos acordar una tregua en la capital, el mandatario federal respondió que sí tienen gran capacidad de movilización.

“Sí, tienen bastante capacidad de movilización. Hace como seis meses, ocho meses, tomaron Chilpancingo con mucha gente, no sé, mil, dos mil y estaban buscando un enfrentamiento y lo que hicimos fue no caer en la provocación, se retiró la Guardia Nacional porque querían la confrontación. Entonces, tomaron Chilpancingo, aquí yo hablé del tema a la gente diciéndoles de que no se dejaran manipular.

“Incluso, pusimos aquí unas fotos de unos dirigentes que acaban de regresar creo que de Paris, de estos dirigentes de grupos de la delincuencia y se fueron, pero se no es fácil que desaparezcan, son procesos, vamos avanzando bastante, sobre todo porque ahora los jóvenes son atendidos, sobre todo porque los pobres son atendidos porque creció tanto la delincuencia porque se abandonó al pueblo y la gente no tenía ningún apoyo”, respondió.

López Obrador insistió que el Gobierno Federal está trabajando con la gente en el país, y especialmente en estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca al ser los estados que más apoyos están recibiendo, “donde más se está atendiendo al pueblo y hay un cambio completo”. Sin dar fecha, adelantó que próximamente irá a Chilpancingo, Iguala y Chilapa, Guerrero.

