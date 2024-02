Martí Batres descarta daños en CDMX por sismo del 17 de feb

Luego del sismo ocurrido en punto de las 6:01 de la tarde con magnitud de 5.0 grados en la escala de Richter, esto de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama informó a través de su cuenta de X, antes Twitter, que en algunas partes del la capital del país no sonó la alerta sísmica.

Sigue leyendo:

Sismo en Guerrero: activan protocolos por sismo con epicentro en Coyuca de Benítez

Sismo sacude a la CDMX hoy sábado 17 de febrero, estos son los mejores MEMES

No se percibe en la CDMX

El mandatario capitalino informó que al momento no se reportan daños, luego de que un sismo sacudiera la Ciudad de México, mismo que fue casi imperceptible.

"Al parecer, magnitud 5.2 en el epicentro. Por eso sonó la alerta sísmica. No obstante, prácticamente no se percibió en la Ciudad de México. No se reportan daños", mencionó.

DRV