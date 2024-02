Tren arrolla a combi en Cuautitlán Izcalli y deja 11 personas lesionadas

Este 13 de febrero se produjo en la mañana un accidente en donde un tren arrolló a una unidad de transporte público en el municipio de Cuautitlán Izcalli, el cual provocó que 11 personas resultaron heridas. Al lugar arribaron elementos del servicio de emergencia para brindar los primeros auxilios a las personas lesionadas, de acuerdo a los primeros reportes cinco personas no necesitaron traslados a alguna unidad médica.

La unidad de transporte sufrió el impacto del tren del lado derecho, por lo cual su puerta se safó y las ventanillas de la combi se rompieron, los pedazos de vidrios provocaron alguna lesiones en los pasajeros que iban a bordo del colectivo, mismos que tuvieron ser trasladados a un hospital cercano para su valoración médica. El transporte público tenía como ruta de salida San Mateo Ixtcalco.

Sigue leyendo:

Fuga de gas provocó la movilización de 30 elementos de emergencia en Venustiano Carranza

Asesinan a chofer por defender a una pasajera que era acosada por un hombre: VIDEO

La combi quiso ganar el paso al tren y no lo logró. | FOTO / Facebook Digital Izcalli

¿Qué pasó hoy en Cuautitlán Izcalli?

El accidente que se registró esta mañana a la altura del poblado de la zona de San Mateo Ixtacalco, en donde un tren de carga embistió a una combi, según los primeros reportes señalan que la unidad de transporte público intentó ganarle el paso del ferrocarril, situación que no sucedió y el ferrocarril ya no pudo detener su marcha e impactó en contra de esta unidad. Hasta el momento las autoridades no han señalado si el chofer del transporte público es parte de los lesionados y en su caso que esto fuera que sí, quedaría como detenido, al ser responsable de este accidente.

Este fue uno de los golpes que sufrió la combi tras ser impactada por el tren. | FOTO / Facebook Digital Izcalli

El accidente entre el tren y una combi de transporte público generó caos víal

El accidente que se originó alrededor de las 8:00 de la mañana en el municipio de Cuautitlán Izcalli provoca un enorme caos ya que impidió el tránsito en ambos sentidos en el cruce de San Mateo Ixtacalco, el tren quedó a mitad de paso por lo cual obstruyo la circulación, elementos de Bomberos de la zona acudieron a quitar los escombros que dejó la combi sobre las vías del tren.