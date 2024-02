Paro Nacional de Transportistas: fecha de inicio y vialidades que se verán afectadas

Desde hace unas semanas, diferentes organizaciones de transportistas comenzaron a exigir condiciones que les faciliten su trabajo y redignifiquen su quehacer profesional; sin embargo, como no han tenido respuesta favorable sobre sus peticiones, optaron por promover un paro nacional.

Por ello, la Alianza Mexicana de Transportistas AC (AMOTAC) anunció la fecha y hora de inicio de un paro nacional que, de acuerdo con ellos, tendrá presencia en las 32 entidades de la república; asimismo, hizo circular los motivos por los cuales se van a paro y esperan que su petitorio sea atendido por las autoridades federales.

Sigue leyendo:

Transportistas anuncian nuevo paro; consulta cuándo y dónde

Paro nacional de transportistas: se manifiestan en principales autopistas de México este 5 de febrero

Fecha y hora del paro nacional de transportistas

A través de redes sociales , la AMOTAC informó que el paro nacional iniciará el jueves 15 de febrero en punto de las 08:00 horas y, aunque no se detalla qué vialidades, carreteras o autopistas cerrará, se espera que las principales vías de comunicación entre la Ciudad de México (CDMX) y los estados colindantes (especialmente el Estado de México) sean las más afectadas.

Asimismo, dada la naturaleza de las peticiones recientes de la asociación, se espera que en Querétaro también se presente un número consistente de cierres viales, mismos que esperan captar la atención de las autoridades federales para que se satisfaga las peticiones que ya hicieron públicas.

Peticiones que realizan los transportistas

Cabe recordar que desde el 1 de febrero, la AMOTAC circuló en su cuenta oficial de Facebook que, de no presentarse un diálogo satisfactorio con el gobierno para resolver nueve petición, decenas de transportistas se irán a paro y, además de no proporcionar su servicio, cerrarían vialidades como protesta y, en caso de la la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), así como otras dependencias no hacen caso, el paro será una realidad. Sus peticiones son las siguientes:

Detener los abusos y extorsiones por parte de elementos policiales

Devolución de carreteras federales

Emplacamiento por parte de la SICT

Permiso municipal

Prohibición del vehículo doblemente articulado

Reclasificación de carreteras

Reglamento de grúas

Seguridad en carreteras

Tarifas oficiales

AMOTAC anuncia paro de transportistas Foto: Facebook

Bloqueo anterior

Se recalca que esta no sería la primera vez que ocurren cierres carreteros por parte de los manifestantes, pues el pasado lunes 5 de febrero también se registraron protestas de esta naturaleza por parte de la AMOTAC; no obstante, la Secretaría de Gobernación (Segob), en colaboración con la Guardia Nacional (GN) informó que el gobierno federal pudo establecer un diálogo fructífero con la asociación de camioneros para retirar pacíficamente a los manifestare de las carreteras que habían tapado.

Finalmente, se reitera que esta no es la primera aproximación que hace el gobierno con la AC, ya que desde el pasado 15 de enero, en las mismas redes de AMLOTAC, se publicó un comunicado en el que se informa sobre la negociación establecida con la Segob y la atención de supuestos casos de corrupción ejercida por integrantes de la FGR y la GN.