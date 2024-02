Los aintivacunas son los responsables de ‘revivir’ al sarampión en el mundo, sostiene la Universidad Emory

En Europa y Estados Unidos se registró un incremento alarmante de casos de sarampión, mismo que se cuenta por decenas de miles, el más grande desde que se consideró ‘derrotada’ esta enfermedad gracias a los avances importantes en diferentes jornadas de vacunación que iniciaron en la década de los 80; sin embargo, desde hace algún tiempo se vio el resurgimiento de esta enfermedad y, de acuerdo con un estudio universitario, ya hay responsables.

De acuerdo con una investigación realizada por la Universidad Emory, ubicada en Atlanta, Georgia, los antivacunas (gente que niega la necesidad de las vacunas en la vida cotidiana) ‘revivieron’ el virus del sarampión en el Siglo XXI, pues como consecuencia de a esta acción, los padres no vacunan a sus hijos y el sarampión encuentra huéspedes susceptibles.

Seguir leyendo:

Europa reporta 48 mil casos de sarampión, ¿cuáles son los riesgos para México a 4 años del último brote?

Estos son los síntomas del sarampión y así se transmiten

Los antivacunas y el retorno del sarampión

La mejor defensa es la vacunación de bebés, niñas y niños Foto: Cuartoscuro

Esta advertencia no es nueva, pues mientras que en 2024 Europa está por llegar a los 50 mil casos de sarampión, desde 2016, la Universidad Emory explicó que bajar la guardia al negar la vacunación de bebés, niñas y niños incrementó los casos de esta enfermedad, pues los no vacunados representan la mayor parte de los casos confirmados a esta enfermedad.

De entre los principales hallazgos de los 18 estudios publicados se destacan que describieron mil 416 casos de sarampión y, más de la mitad (56.8%), no tenían antecedentes de vacunación contra el sarampión. De los 970 casos de sarampión con datos detallados de vacunación, 574 casos no estaban vacunados a pesar de ser elegibles para la vacuna y 405 (70.6%) de ellos tenían exenciones por criterios no médicos (por razones religiosas o filosóficas, a diferencia de contraindicaciones médicas).

En sus conclusiones ponderaron que “una proporción sustancial de los casos de sarampión en Estados Unidos en la era posterior a la eliminación fueron sin vacunación intencional”. Este rechazo generó un riesgo mayor ante el sarampión en personas que no se vacunaron en comparación a personas con el cuadro completo de vacunas contra esta enfermedad.

Además, existen registros de más investigaciones similares publicadas en 2017 y 2020 que apuntan a que este rechazo a las vacunas disparó los contagios de esta enfermedad. Cabe recordar que en México, el último brote de sarampión ocurrió en 2020.

¿Qué es el sarampión?

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños, se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas y presenta los siguientes síntomas:

Fiebre alta

Rinorrea (flujo nasal)

Inyección conjuntival (ojos inyectados con mucha sangre)

Pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla

¿Cómo se combate al sarampión en México?

Como ya se mencionó, la mejor defensa es la vacunación y el sistema público de vacunación en México aplica dos vacunas contra el sarampión:

Triple Viral (SRP). Protege contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis.

Doble Viral (SR). Protege contra el sarampión y la rubéola.

Dichos inoculables se aplican en dos etapas de la infancia de las niñas y niños; primero, entre los 12 y 15 meses y, después, de entre los cuatro y seis años.