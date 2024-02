AMLO critica método de Joe Biden para combatir la crisis migratoria: "No quieren ir al fondo"

El presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó a su par de Estados Unidos, Joe Biden, que en la crisis migratoria “no quieren ir al fondo, se quedan por encimita”, y en lugar de eso destinan millones de dólares en apoyar guerras.

Al ser cuestionado en la conferencia ‘mañanera’ de este jueves sobre eventuales medidas de EU para endurecer acciones en la frontera con México, López Obrador descalificó la intención de Biden de querer cerrar la frontera si empeora la crisis migratoria.

Te puede interesar:

Máxima tensión: mueren 3 soldados emboscados en Jordania y Joe Biden promete represalias

Biden pide aprobar reforma que permite cerrar frontera con México si está "colapsada"

“Eso se lo propuso a los republicanos. Nosotros respetamos mucho esa decisión, le tenemos mucho afecto al presidente Biden, nada más que es más de lo mismo, no quieren ir al fondo, se quedan por encimita, es lo que hace cada vez que hay elección, lamentablemente de un partido o de otro, usan el tema migratorio y el tema de las drogas”, dijo.

Comparó lo planteado por Biden con la intención que le planteó en su momento el entonces presidente Donald Trump de va a construir el muro para frenar la migración.

“Y le contesto: con todo respeto, presidente, pero eso no es solución. Le voy a mandar un video de un túnel que va de Tijuana a San Diego, y así como ese túnel hemos encontrado cerca de 10, pero no crean que cualquier túnel, no, bien hecho, hasta en la línea divisoria”, dijo.