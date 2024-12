Morena busca afiliar a 10 millones de mexicanos, iniciarán campañas en todo el país

Para fortalecer su estructura, Morena buscará afiliar y credencializar en el 2025, a 10 millones de mexicanos, 900 mil en la Ciudad de México, para lo cual, en los próximos días, iniciará una campaña en todo el territorio nacional para crear y organizar comités de base y pedir a los ciudadanos se unan al partido.



En el cierre de la Gran Gira Nacional, realizado en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, la presidenta del Movimiento de Regeneración Nacional, Luisa María Alcalde, llamó a la unidad, a movilizarse y no confiarse de que la oposición está moralmente destruida.

“Así que, no podemos hoy confiarnos, no podemos equivocarnos, al contrario, hoy es cuando debemos estar más alertas, salir a las calles, abrir nuestro movimiento a que se sumen millones, fortalecer un Morena, porque no vamos a construir un Morena para el 27, no queremos construir un Morena para el 2030. Aquí debemos comprometernos a construir un Morena para las próximas generaciones”, expresó.