Alistan albergues para atender a migrantes ante amenaza de deportaciones en la frontera

Ante la amenaza del presidente electo de los Estados Unidos de realizar deportaciones masivas de migrantes el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas se alista a fin atenderles y para lo cual se instalarán todos los albergues necesarios.

La directora del DIF Tamaulipas, Patricia Lara Ayala, mencionó que en la franja fronteriza ya se cuenta con albergues para la atención a las familias migrantes que puedan ser deportadas.

Deportarán entre 50 a 250 mil migrantes

No se sabe si por la frontera de Tamaulipas se deportarán a 50 mil o 250 mil migrantes por lo cual se están revisando los centros de atención de todo el estado y capacidad, así como Centros de Salud y Hospitales para estar preparados. Si será masiva o no la deportación si va existir o no pero es necesario estar preparados, dijo.

Albergue para migrantes que será deportados Foto: Especial

Además se identifican aquellos espacios en los cuales pueda usarse como refugio temporal para los migrantes.

En la frontera hay cinco centros de atención a migrantes, a menores no acompañados o acompañados por sus padres. En Victoria hay uno más y en la zona sur tres.

Pero se podrían habilitar otros espacios como gimnasios como ya se hizo con el gimnasio de la UAT en Reynosa y la alberca Chavez, en Matamoros.

En ese sentido, informó que los albergues están siendo reabastecidos con colchonetas, cobertores, alimentos, ropa de invierno, medicamentos y demás para atender a los migrantes durante la temporada de invierno.

Y es que la casi totalidad de los migrantes proceden de zonas tropicales y no están acostumbrados a estas bajas temperaturas y por tanto les afectan en su salud.

Durante un año de la administración del presidente de Estados Unido, Barack Obama, se llegaron a deportar por Tamaulipas 75 mil migrantes que ha sido la cifra más alta.

Sigue leyendo:

Congreso de Tamaulipas aprueba contratar crédito hasta por mil 123 millones de pesos para seguridad

Tamaulipas adopta medidas de prevención ante de aranceles a importaciones

DRV