Gobierno de Tamaulipas adopta medidas de prevención ante de aranceles a importaciones

El Gobierno de Tamaulipas adopta medidas de prevención ante la intención del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar aranceles del 25 por ciento a los productos hechos en México, pues ello puede convertirse en una “tormenta”. El gobernador Américo Villarreal Anaya informó que con ese propósito se han venido sosteniendo reuniones con las secretarías de Economía y Relaciones Exteriores a efecto de definir las estrategias a instrumentar a fin de hacer frente a las nuevas condiciones de comercio que se pudieran presentar entre Estados Unidos, Canadá y México.

Hasta ahora el Gobierno Federal únicamente ha hecho advertencias sobre esta situación. Nos dijeron nada más agua, puede venir una tormenta, hay una tormenta tropical en el Caribe que a lo mejor se pueda formar un huracán en el Golfo de México y puede que haya una probabilidad o que pegue en Veracruz o en Tamaulipas o en la costa de la Unión Americana y se han estado haciendo también acciones, comentó.

También se deben considerar las condiciones comerciales de empresas que tienen plantas a ambos lados de la frontera, para tener esa consideración y “saber qué respuesta se debe dar y ser justos en la preparación, de acuerdo a las condiciones que se estén previendo para ese riesgo que esta ahorita es inminente, y que ojala sea como ha pasado en otras ocasiones, es decir, oye no paso nada se desvió, se fue para otro lado”.

Hizo hincapié en que Tamaulipas es el principal punto de transferencia de mercancía entre México y Estados Unidos, el 43 por ciento del comercio terrestre se da por nuestra frontera y el 54 por ciento del comercio a través de vías de ferrocarril, por lo cual se está trabajando con la Secretaría de Economía, para estar ver las medidas se tienen que adoptar. Anunció que en el curso de la presente semana sostendrá reuniones con funcionarios federales para ir adecuando las medidas de prevención para atender un aumento en los aranceles de las importaciones de México a Estados Unidos.

Se defenderá el derecho humano al agua

Por otra parte, el gobernador Villarreal Anaya hizo hincapié en que se está negociando algunas actas con el vecino país del norte para cumplir el compromiso del pago del agua. No hay una negativa a pagar el agua a Estados Unidos, sencillamente no hay lluvias en la zona norte que permitieran elevar los niveles de almacenamiento de las presas, elevar los caudales de los ríos y arroyos como sucedió en la zona sur.

Apuntó que hay entidades como Sonora, Chihuahua, la Cuenca del Río Bravo, correspondiente a la acumulación de agua en la presa La Amistad y en la Presa Falcón, no recibieron agua y “no es que no queramos aportar el agua, es que pues no hubo agua y la que tenemos almacenada en esas presas, están destinadas al derecho humano del agua”.

Ellos, Estados Unidos, tienen un déficit que quisiéramos cubrir, pero no es porque pues no ha llovido, también “esa misma falta se manifiesta para nosotros o sea nosotros también estamos teniendo déficit de agua y tenemos que lidiar en esas condiciones”.

