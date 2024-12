Retiran bloqueo en Tlalpan, Churubusco y División del Norte, así se vio en FOTOS

Comerciantes que exigen espacios para vender en romerías o tianguis de la temporada provocan caos vial en carriles centrales de la calzada de Tlalpan en ambos sentidos, así como en las laterales de Churubusco, Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida División del Norte.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recomienda a los automovilistas utilizar Vía Láctea como alternativa para quienes buscan salir del bloqueo en calzada de Tlalpan, Río Churubusco, Eje Central Lázaro Cárdenas y División del Norte.

AGENDA DE MOVILIZACIONES MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE 2024

CONCENTRACIONES:

COLECTIVAS FEMINISTAS.

HORA: 08:00

LUGAR: Juzgados Penales de la Ciudad de México en Dr. Lavista No. 144, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Exigen justica para víctima de acoso sexual y discriminación por parte de funcionarios públicos de atención a víctimas

COMUNIDAD MACLOVIO ROJAS MÁRQUEZ DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA.

HORA: 08:00

LUGAR: Oficinas de Gobierno en Seminario y Moneda, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Regularización de predios y titulación de 197 hectáreas de la comunidad Maclovio Rojas.

TIANGUISTAS DEL PARQUE DE LOS VENADOS.

HORA: 08:30

LUGAR: Av. Río Churubusco y Calz. de Tlalpan, Col. Ermita, Alc. Benito Juárez.

MOTIVO: Se manifestarán en contra de que autoridades de la alcaldía les retiren los permisos para realizar el comercio informal en el “Parque de los Venados”.

ASAMBLEA COLECTIVA JUSTICIA DIGITAL DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (IPN).

HORA: 09:00

LUGAR: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa.

MOTIVO: Exigen justicia para las alumnas víctimas de violencia sexual digital dentro de las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y castigo ejemplar para el presunto agresor.

SECCIONES 21 Y 50 DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DE LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE).

HORA: 11:00

LUGAR: Secretaría de Educación Pública (SEP) en Donceles No. 100, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Sostendrán una mesa tripartita con autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Educación del Estado (SEE), para tratar sobre la solución a su pliego petitorio de demandas, en el que solicitan aumento salarial, basificación y un sistema solidario a las pensiones con jubilación dinámica; así como un alto a los actos de corrupción y de represión hacia los docentes en el Estado.

COLECTIVA ANTIMONUMENTA VIVAS NOS QUEREMOS.

HORA: 12:00

LUGAR: Fiscalía de Investigación del Delito del Feminicidio en Av. Dr. Río de la Loza No. 156, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Exigen justicia para víctima de feminicidio; así como la vinculación a proceso y pena máxima al presunto responsable.



COLECTIVO NACIONAL NO MÁS PRESOS INOCENTES.

HORA: 12:00

LUGAR: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa.

MOTIVO: Mitin “La Justicia No debe tener Género”, en apoyo al presunto responsable de violencia sexual digital dentro de las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN), a quien consideran se encuentra privado de la libertad injustamente, víctima de falsas denuncias en su contra.

MADRES Y PADRES DE LOS 43 ESTUDIANTES NORMALISTAS DESAPARECIDOS EN AYOTZINAPA GRO.

HORA: 13:00 hrs.

LUGAR: Zocalo de la Ciudad de México (Palacio Nacional).

MOTIVO: Sostendrán una reunión con la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, para dar seguimiento al caso Ayotzinapa y trazar una ruta de investigación que ayude al esclarecimiento de los hechos.

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO (FNLS).

HORA: 17:30 hrs.

LUGAR: Secretaria de Gobernación en Abraham González # 48 Col. Juarez Alcaldia Cuauhtemoc CDMX.

MOTIVO: Asisten a la decimo quinta reunión de la Comisión Especial de Busqueda en el caso de Gabriel y Edmundo.

