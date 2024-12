Pablo Lemus: Enrique Alfaro no ha solicitado protección, pese a que tiene derecho a ella

Aunque es su derecho, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, hasta el momento no ha solicitado seguridad personal, luego de salir del cargo como titular del ejecutivo estatal, señaló el gobernador electo, Pablo Lemus.

Insistió que por ley, las autoridades están obligados a brindar resguardo y seguridad, sobre todo a los personajes que por su labor, pudieran representar algún riesgo.

“Él quiere ir a vivir, aún con el derecho que tiene porque tiene un derecho a tener esa seguridad como exgobernador de Jalisco por las responsabilidades adquiridas y si en algún momento me lo pide pues con todo gusto y claro que se lo tenemos que dar por ley”, mencionó Lemus Navarro.

Enrique Alfaro no ha dado a conocer qué hará una vez que termine su mandato

Pese a que tiene la intención de brindarle la vigilancia que necesite una vez que termine sus funciones, Lemus aseguró que no ha dado a conocer su deseo de recibir algún tipo de seguridad en el país o en el extranjero.

“Hasta el día de hoy, y vaya que he tenido pláticas con él durante todos estos días, no me ha pedido absolutamente nada de llevarse guardias de seguridad personal al extranjero o aquí o no”

Jalisco se prepara para el gobierno de Pablo Lemus

También aclaró que el actual jefe de gabinete del Gobierno de Jalisco, Hugo Luna, tampoco ha solicitado seguridad. El próximo 5 de diciembre concluye el periodo de gobierno de Enrique Alfaro Ramírez al frente el poder ejecutivo de Jalisco.

Desde 2018, el gobierno de al entidad ha estado en manos de emecistas. A partir del 6 de diciembre comenzará un nuevo periodo de gobierno a cargo del gobernador electo Pablo Lemus Navarro.

