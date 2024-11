Le desea éxito Enrique Alfaro a Pablo Lemus en su gestión de recursos en la Cámara de Diputados

En Jalisco, son alrededor de cuatro mil millones de pesos lo que se requiere para concluir los proyectos de saneamiento que comprenden los proyectos pendientes de tres plantas de saneamiento en la zona de la barranca, en la cuenca de San Gaspar que sanearían un metro cúbico por segundo cada una.

Con esas tres plantas se llegaría al 99 por ciento de tratamiento de toda la cuenca; por lo pronto, al concluir la administración estatal, estaría alcanzando el 75 por ciento.

Enrique Alfaro dijo que el Gobierno de Jalisco ya realizó las obras necesarias de infraestructura en la cuenca del Río Santiago y aunque hasta ahora no ha invertido nada el Gobierno Federal, espera que, ahora sí lo hagan, según lo comprometido por la Presidenta Claudia Sheinbaum en el evento de este lunes.

Destacó que una cosa es la infraestructura que se requiere de saneamiento y otra cosa es la vigilancia permanente de la Comisión Nacional del Agua y de las áreas cargadas de la Procuración en materia ambiental para poder garantizar que no haya descargas clandestinas.

Este requerimiento, aseguró Enrique Alfaro que la Presidenta Claudia Sheinbaum ya lo conoce y aunque se ha comprometido en avanzar con el proyecto, todavía no hay nada reflejado en el presupuesto.

Por su parte el gobernador electo, Pablo Lemus, se estará reuniendo con la Diputada Merilyn Gómez Pozos, jaliscienses que preside la Comisión de Hacienda. Sin embargo, Alfaro dice que, en su experiencia, las gestiones con diputados no dan resultado.

"Yo no quiero meterme en lo que no me toca, pero mis experiencias yendo a la Cámara de Diputados a gestionar recursos nunca han sido exitosas. Los presupuestos, al final de cuentas, tienes que construirlos en una lógica distinta. Pero creo que está bien que el gobernador vaya al Congreso y hable con los diputados. Él no puede dejar ese hueco vacío, me parece correcto, pero vamos a esperar a ver qué pasa de esas visitas."

El estado de las carreteras federales en el Estado requiere de mayor intervención que solo realizar un bacheo, señala Enrique Alfaro.

Dijo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debería revisar el proyecto que se elaboró para la rehabilitación de la red carretera federal porque las carreteras en Jalisco requieren de más que solo tapar un bache, expuso el mandatario jalisciense Enrique Alfaro.

Finalmente, al cuestionarle sobre la visita a Jalisco de la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que ayer le dijo que le llamará para ponerse de acuerdo y venir a hacer el recorrido en la Línea 4, pero fue un comentario informal sin concretar fechas, que se supone, sería a finales de noviembre cuando se había informado que podría venir la mandataria federal.

"Saludé y me dijo que me hablaba en estos días que ella tenía pensado venir. Yo espero que sí, espero que sí, pues quedan 10 días. Tiene que ser antes de que yo me vaya. Ya quedó que iba a venir antes de que terminara. Hay varias cosas planteadas en la agenda. Fue un evento en el que había mucha gente. No era a condiciones para platicar, pero me dijo, me alcanzó a decir Tengo pendiente ir y voy a ir. Te llamo en estos días para ver".