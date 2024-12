Dictan sentencia absolutoria a Diego "N" alumno del IPN por violencia digital

Luego de una audiencia que se llevó a cabo este miércoles 4 de diciembre en el Reclusorio Oriente, autoridades capitalinas han informado que Diego "N", exalumno del IPN previamente vinculado a proceso por tomar fotografías a sus compañeras y venderlas editadas con inteligencia artificial para contenido de índole sexual, se le dicto sentencia absolutoria por dos casos de violencia digital.

El juez Francisco Salazar dictaminó que no se puede comprobar que haya sido él quien alteró las fotografías de sus compañeras con inteligencia artificial, sin embargo permanecerá en el Reclusorio Oriente en prisión preventiva, además de que las víctimas ejercerán su derecho de impugnar la resolución.

El juez consideró que las más de 166 mil imágenes y videos encontradas en el dispositivo móvil de Diego 'N' no eran prueba suficiente de que el joven cometió el delito por el que al menos 8 jóvenes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) levantaron denuncias en su contra.

La abogada de las víctimas, Valeria Martínez, se dijo decepcionada por el resultado, pero aseguró que el caso no termina ahí. Pese a los materiales fotográficos que poseía el hombre en su dispositivo, el juez consideró que no había elementos suficientes para acreditar el delito.

Martínez indicó que aún quedan seis casos pendientes; no obstante, mientras no se resuelva el recurso de apelación, Diego "N" no puede ser liberado

¿Será liberado Diego "N" tras la audiencia de este miércoles 4 de diciembre?

La defensa señaló que pese a la resolución seguirán con la apelación, un recurso jurídico que tienen las víctimas del caso de Diego "N". De igual forma se informó que el próximo 9 de diciembre se llevará a cabo una audiencia de vinculación a proceso por otra carpeta de investigación.

Incluso se ha revelado que el implicado tiene una carpeta por pornografía infantil, así que el proceso continúa.

¿Cómo fue denunciado? Diego "N" fue señalado en 2023 por alumnas de la carrera de Mercadotecnia Digital por el delito contra la intimidad sexual. El hombre tenía en un dispositivo fotografías de mujeres, unas reales y otras alteradas, las cuales usaba para explotarlas y venderlas en grupos digitales.

La abogada de las víctimas, Valeria Martínez, se dijo decepcionada por el resultado, pero aseguró que el caso no termina ahí

