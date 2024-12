Hoy No Circula: ¿qué autos descansan este MIÉRCOLES 1 de enero de 2025 en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula es una de las medidas más eficaces para reducir los niveles de contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México, que abarca la Ciudad de México y gran parte del Estado de México, tiene como objetivo disminuir las emisiones contaminantes generadas por los vehículos, especialmente en una región que enfrenta serios problemas de calidad del aire debido a su alta densidad vehicular.

El programa restringe la circulación de vehículos con base en el holograma de verificación ambiental y el último dígito de la matrícula de cada automóvil, los vehículos son clasificados en cuatro tipos de hologramas (0, 00, 1 y 2), según su nivel de emisiones contaminantes.

Con más de 20 millones de personas en la Zona Metropolitana, el tráfico constante de vehículos particulares, transporte público y unidades de carga genera una de las mayores fuentes de contaminación. Esto afecta gravemente la calidad del aire, especialmente durante los meses de invierno, cuando las bajas temperaturas y la inversión térmica (fenómeno meteorológico que atrapa los contaminantes cerca del suelo) empeoran la situación.

Además de la Ciudad de México, el programa también se extiende a varios municipios del Estado de México, como Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla, y Nezahualcóyotl, donde las restricciones operan de manera similar, con horarios de circulación restringidos de 5:00 a 22:00 horas. Estas áreas han sido integradas al programa debido a su proximidad a la capital y su alta concentración de vehículos, lo que agrava los niveles de contaminación en toda la región.

La medida aplica de 5:00 a 23:00 horas

Créditos: Archivo El Heraldo de México

¿Qué autos no circulan este 1 de enero?

El próximo miércoles 1 de enero de 2025, el programa Hoy No Circula afectará a los vehículos con engomado rojo y placas que terminan en 3 o 4. Esta medida forma parte de los esfuerzos para mejorar la calidad del aire, que históricamente ha sido peor durante la temporada invernal, debido a las condiciones climáticas adversas para la dispersión de contaminantes.

El incumplimiento del Hoy No Circula puede acarrear importantes sanciones económicas. Las multas por violar esta normativa oscilan entre 1,792 y 17,924 pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción. Además, los vehículos que circulen sin cumplir con la restricción pueden ser remitidos al corralón, lo que generará costos adicionales y complicaciones logísticas para los propietarios.

Hoy No Circula

Créditos: Sedema

Aunque han circulado rumores sobre posibles modificaciones al programa Hoy No Circula para el próximo año, la Secretaría de Movilidad (Semovi) aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre este tema. Por el momento, no se esperan cambios en el calendario de restricciones ni en las normas de emplacamiento. Sin embargo, las autoridades recomiendan a los conductores mantenerse informados a través de fuentes oficiales, ya que cualquier ajuste a las reglas del programa podría implementarse en el futuro cercano.

