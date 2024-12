Ofrecen empleo en Nuevo León con sueldo desde 21 mil pesos mensuales para personas de 19 a 35 años

El municipio de Santiago, en Nuevo León, está en busca de sus próximos policías locales. La convocatoria acaba de salir hace unos días y ya se están realizando las entrevistas. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago, el sueldo que se ofrece de base es de 22 mil pesos.

Además de esto, los agentes contarán con los siguientes beneficios laborales: prima dominical, bono de despensa, aguinaldo, vacaciones, prima dominical, bonos por desempeño en su labor, servicio médico, cursos de capacitación conforme al tiempo que duren en la corporación, uniformes, capacitación inicial, así como seguro de vida.

Las personas que se buscan para estas funciones son aquellas que tengan vocación de servicio, quieran ayudar a la ciudadanía y además estén interesados en hacer una carrera policial. Dependiendo de sus habilidades y méritos, es posible escalar en la institución a fin de obtener responsabilidades cada vez más complejas para cuidar a la ciudadanía y enfrentar al delito.

¿Cómo aplicar para buscar la vacante de policía en Santiago, Nuevo León?

Para poder solicitar una entrevista, se pide que los interesados hagan una cita al siguiente número: 81 1588 2937. En ella deberán de dar a conocer por qué quieren ser parte de la corporación y además se evaluará tanto la vocación como las habilidades que podrían tener para ser parte de este grupo de vigilancia.

Antes de acudir a cualquier cita, es importante que los interesados conozcan los requisitos que ha establecido la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago. A continuación la lista de todos estos lineamientos que son excluyentes; es decir, en caso de no tenerlos completos, es muy posible que se rechace la candidatura.

Requisitos para trabajar de policía en Santiago, Nuevo León

Dentro de los filtros que tiene la institución para sus candidatos se encuentran algunos que no pueden ser falseados, por lo que en caso de no poder cumplir con lo que se recomienda no enviar una solicitud. Estas barreras son los procesos de reclutamiento físico, médico, psicológico, psicométrico y toxicológico.

En estos se mide la resistencia que se tiene al ejercicio, las enfermedades que podrían haber desarrollado los solicitantes, así como padecimientos mentales, habilidades motrices o de pensamiento básico, así como los antecedentes recientes que tengan con el consumo de narcóticos o drogas. Los demás requerimientos se presentan en la siguiente lista:

Tener de 19 a 35 años.

Ser ciudadano mexicano.

Cartilla militar.

Estatura hombres 1.65 m y Mujeres 1.55 m.

Peso acorde a la estatura.

No contar con tatuajes visibles.

No contar con antecedentes penales.

Grado mínimo de estudios Secundaria concluida.

Aprobar evaluación de control y confianza.

¿Qué documentos deben presentar los candidatos a policía en Santiago, Nuevo León?

Los beneficios laborales, así como las obligaciones que se deben cumplir una vez que se lleve a cabo la contratación de estos elementos requieren que el personal de recursos humanos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago lleve a cabo diversas verificaciones y trámites, por lo que es necesario entregar varios documentos.

Acta de nacimiento.

Acta de nacimiento hijos.

Acta de matrimonio.

INE.

CURP.

RFC expedido por el SAT.

Cartilla militar (solo hombres).

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Comprobante del grado máximo de estudios.

Currículum Vitae o Solicitud de empleo.

Tres Fotografías a color tamaño credencial.

Licencia de conducir.

Dos Cartas de Recomendación.

Carta de No Antecedentes Penales.

