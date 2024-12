Tunden a restaurante en Xalapa por pedir a hombre con discapacidad visual que se retire por traer a su perro guía

Un restaurante de Xalapa , Veracruz se ha vuelto viral tras un video que demuestra el momento en que le solicitan a un hombre con discapacidad visual que se necesita retirar del establecimiento por estar acompañado de su animal de apoyo, un perro guía.

Los polémicos hechos ocurrieron en un Chilli´s donde el trabajador llamado César Natael, gerente del lugar, le explica al comensal que no puede ingresar debido que no se permiten perros en el restaurante. Al momento de intentar explicarle al hombre con discapacidad visual que no puede permanecer en la mesa junto a su perro, un cliente se acerca y le asegura al gerente que los presentes no tienen problema en que coma sus alimentos en compañía de su mascota.

Indignado, el hombre asegura que está sufriendo discriminación y le pide mayor información al gerente, para saber con exactitud qué dicen sus políticas de consumo y quién tomó la decisión de pedirle que se retirara.

"Eso se llama discriminación pasiva, ahora no me quiere dar el nombre de su restaurante, entonces me voy a retirar, ¿cómo se llama el supervisor? ", discute el hombre dentro del Chilli´s.

Por este video en el que piden a un hombre con discapacidad visual que se retire de un @CHILISMEXICO en Xalapa, Veracruz, por entrar con su perro guía.

En tanto, Chilli´s México no ha emitido un comunicado en relación al caso sucedido en Xalapa, por lo que se desconoce si se tomaron medidas con el personal, tras los señalamientos de discriminación que han recibido por parte de internautas.

¿Qué dice la ley sobre permitir perros a restaurantes?

De acuerdo con el el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el "proveedor de bienes , productos o servicios no podrá negarlos o condicionarlos al consumidor" por ninguna razón o particularidad. El artículo 58 también menciona que los proveedores de estos bienes y servicios que ofrezcan al público en general, no podrán establecer preferencias para los consumidores, ya sea selección de clientela, condicionamiento de consumo o exclusión a personas con discapacidad.

Chilli´s asegura que cuenta con áreas Pet Friendly

Por otro lado, Chilli´s ha compartido en sus canales oficiales las áreas exclusivas que tienen para consumo Pet Friendly, lo que permite disfrutar de los alimentos en compañía de mascotas. Usualmente, estas áreas son terrazas adheridas al establecimiento.

¿Cuál es la importancia de los establecimientos Pet Friendly?

Durante el 1er Congreso Mundial de Bienestar y Salud para los Perros del Mundo, llevado a cabo en 2022, se destacó la importancia de los perros guía dentro de la comunidad con personas con discapacidad. El exsecretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, destacó que el papel de las mascotas en la vida del ser humano ha impactado de manera positiva en la prestación de servicios turísticos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Bienestar del INEGI, en México hay 25 millones de casas con mascotas, lo que se traduce en el 69.8 por ciento del total y alrededor de 80 millones de mascotas viven en estos hogares.

