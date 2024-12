Hospitalizan a niña tras ser atacada por varios perros en Morelos; dueña se niega a hacerse responsable

Una niña, quien debía recibir regalos durante este 25 de diciembre y disfrutar de su día libre de escuela, sufrió el brutal ataque de un grupo de perros mientras se encontraba en la calle, en el municipio de Emiliano Zapata, del estado de Morelos. De acuerdo con los vecinos y el padre de la víctima, esta no es la primera vez que esto sucede en la calle.

"No es la primera vez que se le salen sus perros y que atacan a la gente y simplemente le vale, con mucho trabajo le quitaron a su perro encima, siguen sin contacto para saber como está mi hija", relató el padre de la víctima para medios de comunicación.

Medios de comunicación compartieron las fotografías de la niña herida, quien tiene vendajes a lo largo de la pierna. Las versiones de la famiila aseguran que la menor de edad caminaba afuera de su casa, cuando repentinamente fue atacada por los perros. Incluso, uno de los caninos llegó a morderla en la cabeza.

Además, los vecinos de la calle advirtieron que una vecina, Karla, también resultó agredida por los perros, al intentar defender a la pequeña. Karla fue la primera en percatarse que los caninos habían llegado a la cabeza de la menor de edad, por lo que decidió actuar cuanto antes.

“Se me vienen los perros encima, nosotros corremos, los perros nos tiran, se me vinieron dos, mi papá me quitó uno, y el otro me alcanzó a morder, yo le grité a mi esposo, y mi esposo con un palo vino y me lo quitó", comentó.

¿Qué pasa si mi perro ataca a un peatón?

Tras el incidente con los perros, la familia de la menor de edad acudió a un Ministerio Público del municipio de Emiliano Zapata y presentó su denuncia, al señalar que la dueña de los canino no se ha hechos responsable por el ataque hacia la niña.

La Ley de Protección Animal indica que los dueños de los animales están obligados a colocarles una correa en la vía pública. En la Ciudad de México, la Ley de Cultura Cívica busca establecer comportamientos que faciliten la convivencia entre animales y humanos, y son infracciones todos aquellos actos que no implementen medidas de seguridad entre humanos y animales.

Dicha ley asegura que los dueños que reciban multas por lesiones ocasionadas por sus perros, deberán pagar de 11 a 40 Unidades de Medida de Actualización (UMA), lo que equivale a hasta más de 4,000 pesos mexicanos, o arrestos de 13 a 24 horas.

