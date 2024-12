Gobierno de la CDMX implementa operativo contra la pirotecnia

Este 26 de diciembre, con el fin de fomentar el cumplimiento de las normas que marcan la prohibición de la pirotecnia, el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el Operativo Cero Pirotecnia.

A través de un comunicado, la dependencia recalcó que la estrategia estará vigente del 26 de diciembre al 7 de enero de 2025, ello con el objetivo de evitar la venta ilegal de esta mercancía en todos los mercados públicos, romerías, tianguis y centros de abasto popular de la ciudad.

Piden no participar en la venta de pirotecnia

Al respecto, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, hizo un llamado a los trabajadores de los mercados públicos a no participar en la venta de pirotecnia.

Operativo para evitar la venta clandestina de pirotecnia Foto: Especial

“Queremos cuidar a nuestras familias y que este fin de año no haya accidentes, no haya incendios, no haya ninguna persona quemada por la pirotecnia. Divirtámonos de manera segura y sin poner en riesgo a ninguna familia y ninguno de nuestros hijos e hijas”, indicó.

Por su parte, la titular de Secretaría de Economía, Manola Zabalza Aldama, reiteró que la prioridad de este gobierno es tener mercados y canales de abasto seguros.

"Estamos apoyando en este operativo contra la pirotecnia, que además de ser un producto ilegal, puede tener varias consecuencias para la salud; es nocivo para las familias y lo que queremos es asegurar una feliz fiesta decembrina, que no tenga riesgos y que no genere accidentes”, dijo.

Despliegan agentes de seguridad

En tanto, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, precisó que más de 100 efectivos participarán de manera permanente en el operativo Cero Pirotecnia, el cual culmina el 7 de enero.

César Cravioto encabeza el operativo Foto: Especial

“Se estará apoyando este operativo a lo largo de los siguientes días en todos los mercados públicos para detectar e incautar cualquier elemento de pirotecnia que se esté comercializando de manera ilegal en cualquier mercado de la Ciudad de México”, señaló.

Finalmente, la titular de Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, reiteró que el objetivo principal es cuidar que los habitantes de la capital se puedan divertir sin necesidad de comprar pirotecnia, “un producto tan nocivo y tan peligroso para los niños, para los adultos mayores y también para nuestras mascotas”.

Cabe señalar que, de acuerdo con el artículo 213 de la Ley Ambiental de la Ciudad de México, está prohibida la quema de cualquier tipo de material o residuo a cielo abierto, así como en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

DRV