¿Cuándo se inaugurará el Trolebús de Chalco? Sheinbaum confirma fechas

Será en el mes de abril de 2025 cuando se inaugure el Trolebús Chalco-Santa Martha, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que el lunes pasado acudió a realizar una supervisión de la obra.

"Sí. Probablemente, lo más seguro es que en un momento se inaugure en abril, y van a quedar tres estaciones pendientes para los siguientes meses”, comentó.

Desde Palacio Nacional en la mañanera del pueblo explicó que la construcción tuvo un problema de retraso y el mismo causó complicaciones; sin embargo, resaltó que dicho problema ya se resolvió.

Sheinbaum explicó que los retrasos de la construcción han sido resueltos

“Hay un tramo, hay un tramo dos, que es la conexión que va de Santa Marta hacia el oriente. Ese tramo es justamente donde se encontró este ducto y es donde ocurrieron los retrasos. El problema prácticamente está terminado”, dijo.

La titular del Ejecutivo Federal indicó que en el mes de enero regresará a dicho trolebús para seguir con el proceso de supervisión.

“Es una obra muy importante y, además, con un modelo de movilidad que solamente existe en México. Es un modelo de movilidad que es control de buses, es decir, transporte eléctrico, que no contamina”, agregó.

Sheinbaum detalla presupuesto para el 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que en el presupuesto del próximo año, se disminuye el déficit pero garantiza la operación del gobierno. En la conferencia de prensa matutina, enfatizó que es “falso” que se disminuye los recursos para rubros como salud, seguridad, educación y proyectos.Detalló que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos de la Federación y el cambio constitucional de organismos autónomos”.

“Se dejaron venir toda clase de, no diría críticas, sino mentiras relacionado con todos estos temas”, expresó.

La titular del Ejecutivo Federal recalcó que o bajó el presupuesto en salud.

“El presupuesto en salud ahora está en el IMSS-Bienestar porque ya no hay Insabi, entonces ahora sale en el IMSS-Bienestar entonces si uno lo compara con el año anterior, pues no tiene, no es comparable a menos que uno sume las distintas partidas en donde se encuentra el presupuesto de salud y tienen que incluir el IMSS-Bienestar”, dijo.



