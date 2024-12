Claudia Sheinbaum respalda a Bertha Alcalde como nueva fiscal de la CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó el nombramiento de Bertha Alcalde Luján como nueva titular de la Fiscalía en la Ciudad de México, la cual fue elegida por el Congreso Capitalino el pasado 23 de diciembre.

Durante la mañanera de Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo Federal indicó que Alcalde Luján es una mujer honesta y tiene especialidad en derecho penal, puntos que recalcó como importantes.

“Pues es una mujer honesta, ella además tiene especialidad en derecho penal, conoce el tema, y en la Ciudad de México esto es importante”, dijo.

Sobre el proceso de elección de dicho cargo, la mandataria federal sostuvo que el gobierno federal no participó en dicha decisión, sino que fue una comisión la que se encargó de deliberar a quién ocupará el cargo durante la próxima administración.

“A diferencia, creo que es la única entidad en la República en donde él o la fiscal lo nombra una comisión. No participa la Fuerza de Gobierno en la decisión de quién es la fiscal. Es una comisión que elige el Congreso. Esta comisión abre una convocatoria, se presentan candidatos, candidatas a fiscales, se hace una valoración de su currículum, se les entrevista y ellos toman la decisión de quién es el fiscal. Es decir, es una decisión independiente de la Jefatura del Gobierno”, manifestó.

Claudia Sheinbaum prepara reunión con consejeros del INE

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que en enero se reunirá con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) para dialogar sobre el presupuesto para la elección de juzgadores el próximo año.

-Estos días la Comisión Temporal de Presupuesto del INE, pues al parecer ya planteó la reducción del 52.2% para realizar la elección al Poder Judicial y que ésta quede en poco más de 6 mil millones de pesos. Conocer su opinión al respecto, se le planteó

"Me solicitaron una reunión, probablemente, bueno, los vamos a recibir, nada más hay que ver la fecha con la presidenta, a principios de enero quieren hacernos un planteamiento del presupuesto, nosotros seguimos con la misma idea", acotó Sheinbuam Pardo.

La titular del Ejecutivo Federal manifestó que el INE tiene “que hacer público, porque el INE es una institución que opera con recursos públicos, entonces ellos tienen que hacer público en qué van a destinar los recursos y cuántos recursos se necesitan de acuerdo con ellos en la elección al Poder Judicial”.

“Nosotros fueron 7 mil millones de pesos lo que se le destinó en el presupuesto de Egresos de la Federación y ellos tienen que decir en qué van a utilizar esos 7 mil millones y si requieren más, por qué requieren más”, argumentó.

La presidenta Sheinbuam Pardo indicó que además del encuentro con los consejeros electorales se tiene que hacer público en que se utilizarán los 7 mil millones de pesos que piden para le elección judicial.

“Entonces eso es lo que espero que planteen, no solamente en una reunión que tendremos, sino también que lo hagan público, que el pueblo de México conozca en qué se destina el presupuesto de los 7 mil millones o más que requieran para la elección. Mientras no se haga público y no se conozca en qué, pues es muy difícil saber por qué requieren más de 7 mil millones de pesos para realizar la elección”, apuntó.



