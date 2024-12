20 nuevas leyes se presentarán el próximo año: Claudia Sheinbaum

Para el siguiente periodo legislativo, el cual comienza en 2025, el gobierno federal pretende enviar alrededor de 20 reformas a la ley, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la mañanera de este jueves y tras la reunión con Ricardo Monreal, coordinador de diputados de Morena, la titular del Ejecutivo Federal sostuvo que a dicha reunión también asistió el senador Ignacio Mier, sin embargo, resaltó que Adán Augusto Hernández, no pudo asistir, pues, no se encontraba en la ciudad.

“Se va a hacer un periodo de revisión de la ley del Infonavit para que pueda ser aprobada y vienen varias leyes muy importantes, que tienen que ver con leyes secundarias de las reformas constitucionales que se plantearon, la reforma para que no haya reelección y en contra del nepotismo. Son alrededor de 20 (leyes) que vamos a presentar en el periodo de sesiones”, explicó.

A pregunta expresa, la titular del Ejecutivo Federal declaró que las leyes que también se presentarán tienen que ver con la ley de adquisiciones y ley de obra pública, mismas que buscan fortalecer las transformaciones constitucionales. “Vienen todas las leyes secundarias de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces es una agenda legislativa muy importante”, comentó.

En enero, reunión con consejeros del INE: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que en enero se reunirá con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) para dialogar sobre el presupuesto para la elección de juzgadores el próximo año. Estos días la Comisión Temporal de Presupuesto del INE, pues al parecer ya planteó la reducción del 52.2% para realizar la elección al Poder Judicial y que ésta quede en poco más de 6 mil millones de pesos. Conocer su opinión al respecto, se le planteó

-Me solicitaron una reunión, probablemente, bueno, los vamos a recibir, nada más hay que ver la fecha con la presidenta, a principios de enero quieren hacernos un planteamiento del presupuesto, nosotros seguimos con la misma idea, acotó Sheinbuam Pardo.

La titular del Ejecutivo Federal manifestó que el INE tiene “que hacer público, porque el INE es una institución que opera con recursos públicos, entonces ellos tienen que hacer público en qué van a destinar los recursos y cuántos recursos se necesitan de acuerdo con ellos en la elección al Poder Judicial”.

“Nosotros fueron 7 mil millones de pesos lo que se le destinó en el presupuesto de Egresos de la Federación y ellos tienen que decir en qué van a utilizar esos 7 mil millones y si requieren más, por qué requieren más”, argumentó. La presidenta Sheinbaum Pardo indicó que además del encuentro con los consejeros electorales se tiene que hacer público en que se utilizarán los 7 mil millones de pesos que piden para le elección judicial.

“Entonces eso es lo que espero que planteen, no solamente en una reunión que tendremos, sino también que lo hagan público, que el pueblo de México conozca en qué se destina el presupuesto de los 7 mil millones o más que requieran para la elección. Mientras no se haga público y no se conozca en qué, pues es muy difícil saber por qué requieren más de 7 mil millones de pesos para realizar la elección”, apuntó.



