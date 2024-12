Mi esposo, mi hijo y yo matamos a mi amante: María confiesa que su adicción era complacer a la gente

María nació en México pero desde muy temprana edad se fue a vivir a Estados Unidos, hoy cumple cadena perpetua en la prisión para mujeres Chowchilla ubicada en California, por asesinar a su amante Antonio, 15 años menor que ella, con la ayuda de su esposo e hijo.

En entrevista con la activista Saskia Niño de Rivera para el Podcast Penitencia, María reveló que su infancia fue muy difícil, nació en México pero su mamá los abandonó a ella y sus hermanos desde muy pequeña.

María afirma que ni su esposo ni hijo debían estar en la cárcel. Foto: YouTube Penitencia

Vivió con su padre, tíos y abuela materna; en un ambiente hostil ya que vivió abusos sexuales por parte de su padre y tíos al igual que sus hermanas y hermanos pero su abuelita les decía que eso era “normal”, que las mujeres estaban para servir a los hombres.

Años después su mamá regresó para llevárselos con ella a Estados Unidos, María recuerda que se acostumbró rápido a esa nueva vida pero que extrañaba a su padre, cuando su mamá estaba arreglando los papeles para la residencia permanente conocieron a un joven que les pidió un aventón y se enamoró del hermano de ese joven de nombre Rene, quien se convertiría en su esposo.

“Mi adicción era complacer a la gente”, reconoce María Foto: YouTube Penitencia

La mujer originaria de México señala que a los tres días ya se había ido a vivir con Rene, en parte para ver a su madre sufrir sin saber el daño que ella se hacía, relata que dejó la escuela a los 16 años porque se embarazó y aunque su pareja no quería hijos se hizo cargo.

Después tuvieron dos hijos más, pero reconoce que su matrimonio nunca fue normal, que siempre fue una relación de amigos aunque asegura que eran muy buenos proveedores, logró terminar de estudiar Administración de Empresas.

Foto: YouTube Penitencia

María se arrepiente de haber asesinado a su amante junto con su esposo e hijo

María lleva 27 años de casada con Rene y 32 de estar juntos pero ella relató que en un inicio permanecía con él porque quería darle una familia a sus hijos pero cuando ellos crecieron planteó separarse ya que sentía que su esposo no la quería pero él se negó. Y le dijo "tienes razón no te quiero y nunca te voy a querer como tú quieres que te quiera pero yo me casé para toda la vida".

Por lo que acordaron tener una relación vierta ya que ella sabía que su esposo tenía otras relaciones amorosas pese a estar casado y él accedió, ella comenzó a salir con su compañero de trabajo 15 años menor.

María recordó que Antonio la comenzó a golpear a los ocho días de iniciar la relación pero ella decidió dejarlo al enterarse que él tenía otra relación y él habló con su esposo y le contó que eran amantes, Rene al enterarse que Antonio golpeaba a María aseguró que lo mataría.

“El muchacho me daba todo su tiempo, toda su atención, me defendía de cualquier cosa”, compartió María.

María reconoce que el abuso sexual que sufrió de niña influyo para cometer el asesinato de Antonio

Por lo que le dolió mucho encontrarlo con otra mujer, porque Antonio era muy atento y cariñoso con ella y hasta la hacía sentir parte de su familia, contrario a su esposo que jamás la llevó con su suegra “mis hijos hasta el día de hoy saben que su abuelita no los quiere”.

“Yo estoy super enojada con Antonio porque él me engaño”, reconoció María.

Relató que pensaba dejarlo y no volver nunca más con él pero decidió volverlo a ver para dialogar lo que molestó mucho a su esposo y Antonio le dijo que se la llevaría y jamás volvería a ver a su familia, ella le contó todo al padre de sus hijos quien le volvió a decir que lo asesinaría.

“Nunca pensé que le iba a quitar la vida a un ser humano”, declaró María.

María afirma que Antonio nunca la hubiera dejado si no lo hubieran matado pero admite ue ella estaba muy molesta porque el joven la hizo sentir muy importante en su vida pero también la humilló mucho, la golpeaba y escupía en la cara.

“Mi coraje era tan grande, él en esos tres años me demostró que me quería, era mi orgullo de mujer que me hubiera pegado él me hizo sentir una tonta”, compartió María.

Y agregó “mi esposo y mis hijos comenzaron a hablar de que lo iban a matar y ahí está la semillita”, dijo que lo considero por el coraje que le tenía y cómo la volvió a buscar para humillarla quedaron de verse, le aviso a su esposo que se iba con él y ella pensó “me voy a ir contigo pero te voy a matar y voy a regresar con mi familia”.

Su esposo, Rene, le dio la indicación de que cuando estuvieran en la montaña ella se bajara del auto y así lo hizo aunque afirma que no fue con la intención sino porque le andaba del baño y en ese momento su esposo y su hijo bajaron a balear a Antonio.

“Cuando él volteó a lado de la carretera vino la ráfaga de balazos… cuando pararon los balazos y me levanté miro a mi esposo y a mi hijo salir”, recordó María.

"Mi adicción era complacer a la gente": María

María regresó a su trabajo pero fue detenida y ahí se enteró que su marido también planeaba asesinarla a ella pero su hijo lo impidió, ahora cada uno cumple una condena, con su hijo de tan sólo 20 años si habla pero con su marido no tiene comunicación.

Mientras que de sus demás hijos solo el menor no quiere tener contacto nunca más con ella, a la distancia se arrepiente de lo sucedido y asevera que “fue mi coraje, mis celos y el orgullo que me había herido”.

Al ser cuestionada sobre cómo sería su vida en México, dijo que la iban a casar a los 12 años con un hombre adinerado que ya era la siguiente y que ella deseaba eso porque a´si pararían los abusos que sufría. Pero reconoce que desde que vio a Antonio sin vida se arrepintió y estuvo dispuesta a pagar ppor lo que hizo, María afirma que ni su esposo ni hijo debían estar en la cárcel.

"En el momento que vi a Antonio sin vida, en ese momento me arrepentí", dijo María.

Y asegura que los abusos sexuales que sufrió de niña influyeron en el crimen que cometió hace pocos años, actualmente lleva siete años en la cárcel y comentó que en prisión entendió que "mi adicción era complacer a la gente" y agracias a eso comprendió la razón por la que cometió el delito.

