Tras más de 4 años localizan sin vida a hija de presidenta de Madres Buscadoras de Quintana Roo

Tras cuatro años y medio, el cuerpo de Francisca Mariner Flores Patrón fue localizado al interior del Servicio Médico Forense en Cancún, que se ubica a 600 metros de distancia de las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE), en donde su madre realizó diversas manifestaciones para exigir su aparición.

María Dolores Patrón Pat, fundadora y presidenta de Madres Buscadoras de Quintana Roo dio a conocer que, durante este tiempo, los restos de la adolescente estuvieron como no identificados en esta instancia.

“Hoy puedo decir que pude traer a mi hija de regreso a casa, no en las condiciones que yo quería, que esperaba, pero ya está en casa, ya va a tener un lugar donde descansar tranquilamente. No es fácil para mí, porque no esperaba que fuera en esas condiciones. Francisca estuvo cuatro años y medio en el Semefo, cuatro años y medio buscándola por todos lados y mi hija estaba en el Semefo”, dijo.

La familia de Francisca Mariner refirió en varias ocasiones que enfrentaba dificultades con su pareja Ángel Conrado Salas, quien es la primera persona en Quintana Roo condenada a 50 años de prisión por desaparición forzada, tras hallarlo culpable de este delito en contra de la joven madre de 17 años.

María Dolores Patrón Pat fundó la organización Madres Buscadoras de Quintana Roo

"Le doy las gracias a la ciudadanía, a mis amigos y a quienes me conocen", declaró María Dolores Patrón Pat. FOTO: Especial

Del 22 de junio de 2020 a la fecha, María Dolores Patrón Pat fundó la organización Madres Buscadoras de Quintana Roo, y presidió numerosas manifestaciones, bloqueos y plantones en la sede de la Fiscalía, el Ayuntamiento de Benito Juárez y la zona hotelera de Cancún, en donde siempre exigió justicia para su hija, así como su localización.

"Le doy las gracias a la ciudadanía, a mis amigos y a quienes me conocen. Gracias por ser empáticos, por entender la angustia de las madres que salen a buscar a sus hijos”, dijo y pidió reflexión a las personas que se disgustaron con sus acciones.

El cuerpo de Francisca Mariner Flores Patrón fue localizado al interior del Servicio Médico Forense en Cancún. FOTO: Especial

"Los invito a que cuando vean otro plantón, otro cierre de cualquier madre que busque a su hijo, no sean duros con ellos, porque hoy somos nosotros y mañana pueden ser ustedes los que estén en nuestros zapatos. Hoy les informó que Francisca tuvo cristiana sepultura, que está de regreso a su casa”.

