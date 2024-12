Juan Carlos Anaya: prohibición de maíz transgénico en México provoca que productores no accedan a biotecnología

Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, subrayó que el maíz transgénico nunca ha estado permitido en México y aclaró que lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es que esta prohibición se convierta en una iniciativa de ley para que la Constitución mexicana no permita la siembra de maíz genéticamente modificado, ya que esto no contraviene el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

En entrevista para el programa de "Sergio Sarmiento y Lupita Juárez", de El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, Juan Carlos Anaya explicó que el maíz transgénico, que lleva más de 30 años de sembrarse en el mundo, es muy resistente a la sequía, además se usa menos herbicidas y pesticidas, por ello los productores de Estados Unidos, Brasil, Argentina, China y otros países se permite la siembra de este maíz.

El director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas indicó que con la prohibición de maíz transgénico en México, nuestro país está provocando que los productores no puedan acceder a biotecnología y por ello se ha perdido la seguridad alimentaria.

Juan Carlos Anaya explicó que el maíz transgénico es muy resistente a la sequía y se usa menos herbicidas o pesticidas. Créditos: Especial.

México es un gran importador de maíz, pese a ser autosuficientes: Juan Carlos Anaya

“Lo que estamos provocando es que nuestros productores no puedan acceder a biotecnología, mientras productores de Estados Unidos tienen buenos rendimientos resisten estos temas de sequía y tienen menos uso de herbicidas y pesticidas. nosotros no estamos permitiendo la entrada de una biotecnología que pueda la producción nacional donde México ha perdido la seguridad alimentaria”, aseveró Juan Carlos Anaya.

Señaló que las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbuam sobre la prohibición del maíz transgénico es una retórica ideológica que traen desde el sexenio pasado.

“Desde diciembre del 2020 es se estableció este decreto donde no teníamos ningún problema, México es un gran importador, lamentablemente no hemos aumentado la productividad en el país y ahora a partir del 2024 y 2025 México será el mayor importador de maíz a nivel mundial”, comentó Juan Carlos Anaya.

Agregó que en México este año 2024 solo se produjo el 50% del maíz blanco a pesar de que somos autosuficientes por lo que lamentablemente si en 2025 se registran problemas de sequía en Sinaloa, que es el mayor productor de maíz blanco en México, la producción caería de 6 millones a 2 millones, poniendo en riesgo esa autosuficiencia en el maíz blanco.

El director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas recordó que hasta el momento no se ha podido mostrar científicamente que el maíz genéticamente modificado hace años a la salud humana.

"Además hay un estudio de científicos de la UNAM, del Politécnico, del año 2017, que se llama transgénicos y ellos señalan que hemos consumido por más de 20 años maíces, genéticamente modificados y no se ha podido mostrar ese daño, no hemos visto esos daños a la salud que tanto dicen estas personas y no logramos este en el panel poderlo mostrar y estamos evitando que nuestros productores puedan acceder a biotecnología, aunque también tenemos variedad de híbridas, que también tienen buenos rendimientos para la para aumentar la producción en el país”, sentenció Juan Carlos Anaya.

Sigue leyendo:

México pierde disputa contra EU por prohibición de maíz transgénico

"Vamos a darle la vuelta a la resolución del panel del maíz", advierte Sheinbaum