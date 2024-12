Claudia Sheinbaum reacciona a encuesta de El Heraldo de México

Este lunes 23 de diciembre, durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la encuesta publicada este día por el Heraldo de México, en la que el 73 por ciento de los entrevistados dijo estar de acuerdo en que la mandataria es una de las mujeres más poderosas del mundo tal como la nombró la revista Forbes.

"73% de acuerdo, 12% en desacuerdo, 5% ni acuerdo ni en desacuerdo, 10% no sabe o no contestó", leyó Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), minutos antes de que concluyera la conferencia.

Cabe destacar que en la encuesta de QM Estudios de Opinión también se preguntó: “La semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum fue nombrada por la revista Forbes como la cuarta mujer más influyente del mundo, antes de que se lo mencionara, ¿usted estaba enterado de esto?”, en la que el 47% dijo que “estaba enterado”, mientras que el 53% señaló que “no estaba enterado”.

La lista anual de las 100 mujeres más poderosas del mundo de dicha publicación está encabezada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; la presidenta y directora ejecutiva de General Motors, Mary Barra; la líder de Fidelity Investments, Abigail Johnson, la presidenta y directora ejecutiva de Accenture; Julie Sweet; la copresidenta de la Fundación Bill y Melinda, Melinda Gates; la filántropa multimillonaria MacKenzie Scott y Jane Fraser, directora ejecutiva de Citigroup.

Sheinbaum envía mensaje de Año Nuevo a los mexicanos

Al mandar un mensaje de Navidad y Año Nuevo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que lo mejor 2025, además de que se trabajará “con cuerpo y alma para el bienestar de México”. En la conferencia de prensa matutina, adelantó que este martes grabará un mensaje alusivo.

“Primero desearle a todas las familias mexicanas, a todas y todos los mexicanos, lo mejor este fin de año, que la pasen en familia. Lo mejor para el 2025, decirles que vamos a trabajar en cuerpo y alma, con cuerpo y alma para el bienestar de México”, expresó.

La titular del Ejecutivo federal también hizo algunas recomendaciones para este fin de año.

“Que no compren y compren y compren, el consumismo no lleva a ningún lado. Que regalen amor, cariño. Que se junten, es muy importante la reunión familiar. Que si no se pueden juntar, porque a lo mejor algunos están en otro lado, que no están en México, que se llamen por teléfono, que se hablen, que se quieran”, indicó.

La mandataria mexicana manifestó que “el amor familiar es lo más hermoso que hay. Que se cuiden, que se protejan, que apapachen a los adultos mayores, que cuidarse, que abrigarse y mucho amor”.

