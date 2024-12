Hoy No Circula para este domingo 22 de diciembre de 2024 en CDMX y EDOMEX

Desde la década de los 90 la Ciudad de México ha tenido grandes avances en materia de medio ambiente ya que desde ese tiempo se puso en marcha el denominado "Hoy No Circula", programa que saca de circulación a cierto tipo de vehículos para reducir los niveles de contaminación.

A pesar de que en su momento únicamente se pretendía que fuera aplicado para la época de invierno tras las épocas de altas temperaturas donde los niveles de contaminantes eran altos, se decidió por irlo activando cada semana de manera constante, incluso los fines de semana.

Las sanciones económicas van desde 20 hasta 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que en 2024 equivale a una multa de entre 2,074 y 3,112 pesos. La multa varía según el tipo de infracción y la decisión de las autoridades de tránsito. Así que siempre debes de considerarlo.

A pesar de que en su momento únicamente se pretendía que fuera aplicado para la época de invierno tras las épocas de altas temperaturas donde los niveles de contaminantes eran altos, se decidió por irlo activando cada semana

¿Qué automóviles no circularán este domingo 22 de diciembre?

Las autoridades capitalinas han sentenciado que los domingos todos los vehículos pueden circular, a menos de que se difunda una alerta de contingencia, lo cual es confirmado a través de los canales oficiales y las redes del gobierno de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México.

Los vehículos de la CDMX, Puebla, Tlaxcala, Cuernavaca, Cuautla, Toluca, Pachuca, Tula de Allende y Tulancingo circularán con las mismas restricciones que tienen los automóviles de la capital gracias a la homologación de criterios de la verificación vehicular. Toma precauciones.

La medida del "Hoy No Circula" se ha sofisticado a tal grado que en la actualidad podría aplicarse un Doble Hoy No Circula, este depende en función de la calidad del aire y las condiciones del clima. Incluso se pide a la ciudadanía no realizar actividades al aire libre.

Los vehículos de la CDMX, Puebla, Tlaxcala, Cuernavaca, Cuautla, Toluca, Pachuca, Tula de Allende y Tulancingo circularán con las mismas restricciones que tienen los automóviles de la capital

