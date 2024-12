Plantea Ricardo Monreal en enero, parlamento abierto para revisar Ley Infonavit

Morena en la Cámara de Diputados convocará en la segunda semana de enero, a un Parlamento Abierto para analizar las reformas a la Ley de Infonavit, recientemente aprobada en la Cámara de Senadores.

Tras las críticas que ha recibido esta propuesta, el coordinador parlamentario de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, expuso que iniciando el 2025, comenzarán con el análisis de la minuta para lo cual convocarán a empresarios y representantes sindicales para construir la norma.

“Después del 6 de enero, vamos a revisarlos y vamos a convocarnos, y vamos a escuchar a los empresarios, a los sindicatos y a aquellos que están interesados en esta ley, las cámaras, los industriales; lo que queremos es construir una ley que derrote a la corrupción y que derrote a las malas prácticas, y queremos una ley que ayude a la población, que ayude a los derechohabientes, y que ayude al desarrollo del país en la construcción de vivienda digna, adecuada”, indicó.

Coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Foto: Cuartoscuro

Ante las dudas que ha despertado esta propuesta presidencial, en sus oficinas de la Cámara baja, el también presidente de la Junta de Coordinación Política pidió tener confianza en el trabajo que realizarán para dar certeza a los trabajadores del país. Precisó que el proceso de reflexión implica, que se puedan hacer modificaciones y rectificar en caso de que en el análisis se encuentren errores.

“Entonces, tengan confianza, ya lo hicimos. El hecho de haberlo pospuesto habla de una actitud sensible a los reclamos de varios sectores y vamos a escucharlos...Mira, el hecho de hacer una pausa, y estar en un proceso de reflexión implica, se los digo con toda seriedad que pueda sufrir modificaciones ¿En qué profundidad y en qué tema? No lo sé, porque eso es parte del diálogo que tendremos en las comisiones, tanto de vivienda como en la comisión legislativa del Trabajo y Previsión Social”, explicó.

No está en riesgo un sólo centavo de los derechohabientes, dice Monreal

Precisó también que hay mucha desinformación porque “no está en riesgo un sólo centavo de los derechohabientes y ahorradores de Infonavit”, y está salvo y resguardado por la ley, e insistió en que van a continuar protegiendo sus derechos

“Entonces, no se preocupen, y antes de aprobar esta ley, vamos a escuchar a los sectores y vamos a reflexionarla bien. No hagan caso de vivales y de gente que sólo busca sacar provecho personal, no hagan caso a gestores sin escrúpulos que están desorientando al derechohabiente”, dijo.

El legislador federal afirmó que el gobierno federal cuenta con recursos suficientes para sacar adelante la meta de construcción de un millón de viviendas que se propuso la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

