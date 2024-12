Trasladan a Puente Grande a Mario "N", acusado de secuestrar un avión de Volaris

Luego de que fuera dado de alta Mario "N", acusado de intererir la dirección de un avión de la empresa Volaris el pasado 8 de diciembre, fue su esposa la que confirmó que el implicado ha sido trasladado al Penal de Puente Grande en el estado de Jalisco para rendir su declaración ante un juez quien definirá su situación actual.

Fue este martes 17 de diciembre que la esposa de Mario "N" informó sobre el arribo de su esposo al penal alrededor de las 10:00 horas. A pesar de que las dependencias de seguridad no la han solicitado a declarar, la pareja del implicado señala que no lo abandonará en el proceso que enfrenta.

Respecto a su estado de salud Mario se encuentra estable y según los médicos que lo atendieron a vuelto a probar bocado y tomar líquidos, únicamente sigue adolorido por una fisura que sufrió. Familiares esperan que su caso no pueda arreglarse y no sea sentenciado por un delito que no cometió.

Qué hay detrás del caso Volaris y el presunto intento de secuestro

El pasado 8 de diciembre las alertas se encendieron luego de que un hombre intentó desvíar un avión hacia Estados Unidos. Y es que dicha aeronave salió de Guanajuato con destino a Tijuana. Sin embargo la emergencia hizo que se aplicaran los protocolos existentes.

Una tarjeta informativa de la Guardia Nacional detalló que el implicado presuntamente había agredido a una sobrecargo y habría intentado ingresar a la zona de comando, sin embargo, fueron los mismos pasajeros quienes lograron someterlo y canalizarlo con las autoridades.

Tiempo después, fueron familiares del mismo acusado quienes han argumentado que el hombre no trató de secuestrar el avión, cayó en un episodio de crisis nerviosa porque aparentemente antes de subir al avión en Guanajuato recibió un mensaje de muerte si pisaba Tijuana.

