Intento de feminicidio en Edomex: detienen a Dionisio "N" acusado de golpear en la cabeza a su pareja con una piedra

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ) ha informado la noche de este martes 17 de diciembre sobre la detención de Dionisio "N", sujeto investigado por su probable intervención en el delito de feminicidio en grado de tentativa, en agravio de su pareja sentimental.

El implicado fue detenido en esta región de la entidad e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez, a disposición de la Autoridad Judicial, quien habrá de determinar su situación legal. El hombre es investigado por hechos perpetrados el pasado 19 de octubre en la avenida Benito Juárez, en la cabecera municipal, donde habría iniciado una discusión con su pareja sentimental, una mujer de 34 años.

En la pelea, este sujeto habría amenazado a la víctima y luego presumiblemente la golpeó con una piedra, ocasionando que perdiera el conocimiento, en tanto que el probable implicado huyó del sitio. La mujer agraviada fue auxiliada y trasladada a un hospital de la zona, donde recibió atención médica; sus lesiones fueron clasificadas como las que ponen en peligro la vida.

Acceso a la justicia, un camino con obstáculos para las mujeres

Derivado de esta agresión, la Fiscalia mexiquense inició una investigación y fue solicitada a la Autoridad Judicial librar orden de aprehensión en contra del probable implicado. Al detenido se le debe considerar inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.

En 2021, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), reveló que si se toma como universo únicamente a las mujeres que experimentaron violencia física y/o sexual en el ámbito de pareja, solo 13.1% presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad, con o sin solicitud de apoyo. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la República Mexicana en 2023 registró 827 feminicidios.

La principal razón para no buscar ayuda fue que se trató de algo sin importancia que no le afectó, porque no sabía cómo y dónde denunciar, o por miedo a las consecuencias y amenazas. Ante este panorama, la especialista hace un llamado a la empatía y el reconocimiento de la realidad, desde qué punto se habla del tema para poder avanzar en una sociedad más igualitaria y libre de violencias.

