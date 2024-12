Karen mandó un extraño mensaje a su familia y desapareció, su padre halló su cuerpo enterrado en casa de su tío

Padres y amigos de Karen Rodríguez se encuentran conmocionados por el brutal feminicidio de la joven de 22 años de edad, quien fue asesinada por sus propios familiares. La desaparición de la mujer se reportó el pasado 9 de diciembre en la ciudad de Concepción, situada en el sur de la provincia de Tucumán, en Argentina. Según sus seres queridos la noche de los hechos ella salió de su casa y le dijo a su padre que volvía enseguida, pero jamás regresó.

En entrevista con medios locales, el padre de la joven - identificado como Mario - recibió un extraño mensaje esa noche, donde Karen aparentemente le avisaba que no llegaría a dormir, lo que levantó sus sospechas. Luego de no tener noticias sobre su paradero, el padre de Karen dio aviso a las autoridades e inició una búsqueda por sus propios medios. De igual manera, los amigos de la mujer comenzaron a difundir las fotografías de la joven en redes sociales, con la esperanza de tener información sobre su paradero.

"El lunes a las 23 llegó del centro, tomó una campera y me dijo: ‘Pa, ya vuelvo’. No volvió a dormir y eso me preocupó. Entonces comencé a enviarle mensajes por WhatsApp que no eran tildados como recibidos. Nunca me contestó", sentenció Mario en una entrevista con medios locales. El padre de Karen también detalló que, tras una semana buscando a su hija, una persona lo contactó por redes sociales para decirle que habían visto a su hija en casa de uno de sus tíos.

Mario encontró a Karen enterrada en casa de su tío

La mujer fue localizada sin vida en casa de su tío. Foto: Facebook/Karen Rodríguez

La persona que contactó a Mario le contó que había visto a Karen cuando ingresaba a la casa de su tío, en el barrio Cristo Rey, de Concepción. Con la información que tenía, Mario se dirigió al domicilio de su familiar, pero no había nadie que le pudiera abrir la puerta. Sin embargo, el hombre decidió saltarse una barda y al caer al patio se percató de que había algo extraño que parecía estar enterrado, por lo que rápidamente empezó a rascar en la tierra.

“En el fondo observé una chapa que estaba sobre una tierra removida. Era una fosa. Entonces comencé desesperado a abrirla con mis manos. Ahí estaba Karen. No dudé en reconocerla”, dijo Mario en entrevista con medios locales. El hombre rápidamente alertó a la policía y pidió el apoyo de los equipos de emergencia, quienes resguardaron el cuerpo de la joven e iniciaron las primeras investigaciones para dar con el paradero del tío de la víctima, quien fue señalado como el feminicida de la mujer.

Tío de Karen ya fue detenido, piden justicia por el feminicidio

El tío de la víctima ya fue detenido. Foto: Freepik.

Gracias a las rápidas acciones de las autoridades se logró el arresto del tío de Karen, quien fue identificado con las iniciales M.B, quien trataba de emprender la huida. El sospechoso quedó a disposición de las autoridades desde el pasado sábado 14 de diciembre. No obstante, los padres de la joven también piden que se investigue a la pareja del sospechoso, ya que comentan que ella trató de desviar la atención sugiriendo como sospechoso a la entonces pareja de la mujer de 22 años de edad.

Sobre estos hechos, el padre de Karen ha exigido que el crimen no quede impune y que haya justicia aunque los involucrados sean miembros de su propia familia: "ella en todo momento trató de desviar mis sospechas de que su ex pareja algo sabía de mi hija. Habíamos estado en la casa que ella dejó y decía que ahí no había nada, No puedo creer que mi propia familia esté involucrada en esto", comentó Mario entre lágrimas.

