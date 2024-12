Suman 4.8 millones de estudiantes registrados para la Beca Rita Cetina

Un total de 4 millones 896 mil 958 estudiantes de secundaria se han registrado para ser beneficiarios de la beca Rita Cetina Gutiérrez, informó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado.

En la Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Educación informó que para informar sobre este apoyo se llevaron a cabo 35 mil 155 asambleas, donde se vieron informados 4.03 millones de padres.

Delgado adelantó que el próximo miércoles 18 de diciembre se va a cerrar el registro, sin embargo, no significa que ya no haya oportunidad de atender a quienes no lo llevaron a cabo.

“Si alguien se le pasa el registro, en la asamblea lo vamos a registrar (...) que no se preocupen, que nadie se quede sin la beca Rita Cetina”, aseguró desde Palacio Nacional.

Beca Rita Cetina constará de mil 900 pesos bimestrales

A partir del 19 y lo que resta el año, los servidores de la nación se van a dedicar a organizar las tarjetas que entregó el Banco de bienestar, para que el 20 de enero comiencen a hacer la entrega de los plásticos.

La Beca Rita Cetina Gutiérrez constará de mil 900 pesos (bimestral) por estudiante de secundaria, y además se otorgarán 700 pesos adicionales por cada estudiante adicional en la familia, aplicando este beneficio a todas las familias, sin importar su situación económica.

El programa, que comenzará en 2025, beneficiará en su primera fase a 5.6 millones de estudiantes de secundaria en escuelas públicas de las 32 entidades federativas.

